IPAK ODLAŽEMO PUTOVANJE U GRČKU? Probna sezona pod znakom pitanja, ali jedan datum se ne menja! Evo kada i kako možemo na more

Inicijativa "Zlatni prolaz" koja omogućava vakcinisanim turistima slobodan ulazak u Grčku, najavljena za sredinu aprila, pod znakom je pitanja zbog loše epidemiološke situacije u toj mediteranskoj zemlji.

Izraelski vakcinisani turisti od 3. aprila mogu da dolaze u Grčku, ali se i dalje ne zna kada će to moći da učine i ostale zemlje uključene u "pilot" projekat otvaranja granica, među kojima je i Srbija.

Grčka je rigorozni lokdaun produžila do 19. aprila, pa je malo verovatno da će posetioci biti dobrodošli pre toga, ali je, kako prenosi "Grik reporter", tamnošnji ministar turizma Haris Teoharis izrazio nadu da će Srbi moći da da posete zemlju pre kraja ovog meseca ili makar pre Uskrsa 2. maja.

Međutim, s probnim otvaranjem granica ili bez njega, ono što ostaje izvesno jeste da će grčke granice za sve Srbe biti otvorene 14. maja, kao što je ranije najavljivano.

Kako i kada u Grčku?

Građani Srbije će ove godine moći na letovanje u Grčkoj uz potvrdu da su vakcinisani bilo kojom vakcinom, uključujući rusku i kinesku, ili uz negativan PCR ili brzi test.

Teoharis je 29. marta posetio Srbiju, kada je sa srpskim resornim institucijama i ministarstvima dogovorio najveći broj detalja važnih za putovanje Srba u Grčku na more. Kako je precizirano, građani koji su vakcinisani i koji se upute u Grčku biće usmereni u zelenu traku na granici, čime bi se gužve smanjile. Onima koji ne budu imali potvrdu o vakcinaciji, biće potreban negativan PCR test ili antigenski test koji bi se radio na granici. Ranije je bilo reči da bi brzi test koštao oko 10 evra.

Teoharis je otkrio i da po ulasku u Grčku putnici mogu ponovo biti podvrgnuti nasumičnom testiranju, te da bi sva ova pravila trebalo uskoro da budu potvrđena bilateralnim sporazumom.

- Grčka će prihvatiti sve vakcine, uključujući i kinesku i rusku, iako one još nisu prihvaćene na nivou cele EU - rekao je ministar tom prilikom.

U probnoj sezoni, ukoliko do nje dođe, biće otvorena dva prelaza preko Bugarske, dok će od 14. maja biti aktivan i prelaz Evzoni preko Severne Makedonije. Za ulazak u Grčku za decu iz Srbije do 10 godina nije potrebna vakcina, niti PCR test. Za stariju od 10 godina potreban je negativan test.

U Grčkoj će postojati i takozvani "kovid hoteli", u kojima će biti izolovani turisti koji budu pozitivni na koronu, a turistički radnici, posebno hotelijeri, biće u narednim danima obavešteni o najnovijim zdravstvenim protokolima za ovu letnju sezonu.

Situaciju bi potencijalno moglo da zakomplikuje novo pogoršanje epidemiološke situacije u Grčkoj, a samim tim i produžavanje mera, jer lokalni zvaničnici uveravaju stanovništvo da će za sve turiste u zemlji važiti iste mere kao i za Grke.

Zamenski vaučeri

Svi građani Srbije koji su prošle godine uzeli zamenske vaučere, imaće ove godine prednost u realizaciji aranžmana, najavila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, uz napomenu da se, prema podacima JUTA, najveći broj ugovora o putovanjima prošle godine odnosio na Grčku, čak 85 odsto.

Na pitanje kako će biti realizovani oni vaučeri u agencijama koje nisu dobile licencu, Matić je odgovorila da u Srbiji ima oko 100 agencija koje imaju licence, a druge, koje nisu mogle da obezbede garanciju ili osiguranje vezano za putne aranžmane, prešle su na režim turističkih agencija koje rade kao posrednici.

Ukoliko agencija više ne postoji, ministarka je pozvala putnike da se obrate turističkoj inspekciji, koja će regovati i zaštititi prava putnika.

Cene

Cene na koje turisti mogu računati neće se mnogo razlikovati od onih pre korone. Poznavaoci tvrde da, ako ne bude jeftinije, onda neće biti ni skuplje i da su takva očekivanja i za hranu i za smeštaj.

Očekivano, cene u predsezoni, tokom maja i delimično u junu, biće i značajno niže nego "u špicu". Tada će se u Grčkoj sedam noćenja po osobi moći da nađe i za manje od 50 evra. U jeku sezone, tokom jula i avgusta, kretaće se i do 600-700 evra za 10 noćenja u hotelu. Omiljeni giros i ovog leta ne bi trebalo da košta više od 3 evra, a kafu će biti moguće popiti po ceni od 2,5 do 5 evra.

Za desetodnevni boravak uglavnom bi trebalo da izdvojite sličnu sumu ili nešto manje, ali je za najtraženije termine u julu i avgustu i dalje potrebno spremiti do 700 evra za 10 noćenja u dvokrevetnoj hotelskoj sobi.

U predsezoni, krajem maja, 10 noćenja na Halkidikiju sa autobuskim prevozom iz Beograda mogu se naći od 70 evra, a ukoliko krenete svojim kolima platićete samo 30 evra po osobi

foto: Shutterstock

Na Tasosu početkom juna možete provesti 10 dana za 75 do 85 evra, dok će vas boravak u vili u Stavrosu, u istom terminu, koštati oko 100 evra. S druge strane, cena za avgust je 225 evra.

U Haniotiju 10 dana letovanja u vili koštaće vas u junu između 105 i 175 evra. Na Lefkadi se cene smeštaja trenutno kreću od 30 evra po osobi, dok Skiatos i Polihorno u julu i avgustu koštaju i do 600 evra.

Cene hrane takođe ne bi trebalo značajnije da se menjaju. Što se tiče vanpansionskih troškova, kafa se u zavisnosti od letovališta, ali i vrste objekta, već sada može popiti za 2,5 do 5 evra. Prosečna cena standardne marke piva je od 3 do 4 evra, a kokteli se kreću od 6 do 10 evra. Voda je oko 50 centi za flašicu ili 1,5 evro za litar u tavernama.

Što se tiče girosa, prosečne cene su oko 2 do 3 evra, a picu možete pojesti za 6 do 10 evra u zavisnosti od destinacije. Cene voća i povrća su približne srpskim cenama, dok je meso neznatno skuplje.

Set ležaljki i suncobrana u barovima na Halkidikiju poslednje dve godine košta oko 5 evra, a većih promena ne bi trebalo da bude ni ovog leta.

(Kurir.rs/ Blic)