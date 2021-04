DA LI ĆE SRBE OPET DA VRAĆAJU SA GRČKE GRANICE? Seničić otkriva u kom slučaju se ponovo spuštaju rampe i menjaju uslovi putovanja

Nakon najave da će ulazak u Grčku uskoro biti omogućen sa negativnim PCR testom i potvrdom o vakcinaciji, mnogi se pitaju koliko je ova odluka sigurna i dugoročna, kao i postoji li rizik da se ona promeni tokom sezone.

Ministri turizma Srbije i Grčke, Tatjana Matić i Haris Teoharis dogovorili su se nedavno u Beogradu da će građani Srbije ove godine moći na letovanje uz potvrdu da su vakcinisani bilo kojom vakcinom ili uz negativan PCR ili brzi test, a da će grčke granice za naše turiste biti otvorene najverovatnije već sredinom aprila, i ako sezona zvanično počinje 14. maja.

Na pitanje da li je ovakva odluka dugoročna i postoji li garancija da srpski turisti neće biti vraćeni sa granice kao što se događalo prošle godine, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), Aleksandar Seničić kaže da su šanse za to minimalne.

Ne može da nam bude garantovano da će granice ostati otvorene, jer trenutno ne postoje garancije tog tipa, kaže Seničić.

- Znamo da je stav Grčke da ove godine ne zatvara granice i imamo njihovo obećanje. Naravno, ukoliko dođe do ekspolozije zaraženih od 15 ili 20.000, oni imaju pravo da odlučuju o tome. Sada, nijednim gestom nije rečeno da postoji šansa za to. Njima je ekonomija u ovom trenutku jako važna i sve će uraditi da sezona bude uspešna - kaže Seničić.

Ukoliko bi se uslovi pogoršali, najpre može da dođe do revizije uslova za ulazak u zemlju, a ne vraćanja sa granica.

- To bi značilo da ne bi više važio antigenski test, već samo PCR test i sertifikat o vakcini. Ako se to desi, Grci to moraju da jave 10 dana unapred, kako bi se naši putnici pripremili. To što su nam omogućili antigenski test je velika prednost zato što je jeftinijii radi se u privatnim laboratorijama, pa se nadam da se to neće menjati - kaže Seničić.

Mi smo prošle godine imali potpisan protokol, ali situacija se izmakla kontroli, podseća Seničić.

- Prošle godine smo dosta neodgovorno polazili na put sa simtomima i imali smo veliki broj obolelih putnika. Ne verujem da to ove godine može da se desi, jer postoje veće kontrole, testovi će se raditi na slučajnom uzorku na granici, Grčka je preduzela mnoge mere prevencije u turizmu - kaže naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, očekuje se da u Grčkoj bude vakcinisano između tri i četiri miliona Grka do sredine maja, dok su prioritet zaposleni u turističkom sektoru. Zaposleni će imati obavezu da rade brze testove na svaka tri dana, kako bi i gosti bili zaštićeni.

- Sezona će se realizovati u 90 odsto slučajeva i zamenski vaučeri će biti iskorišćeni. Naravno, ukoliko dođe do bilo kakvih promena oko ulaska u Grčku, i dalje važi zakonska odredba da novac mora biti vraćen do januara sledeće godine i oko toga nema nikakve dileme - kaže Seničić.

Kako je nedavno rečeno za medije, sve oko dogovora Srbije i Grčke će se precizirati u narednih 15 dana, kada treba očekivati potpisivanje sporazuma.

- Tada će se konkretno znati još neki detalji. Imamo uveravanja sa grčke strane da ćemo do sredine ili kraja maja imati mogućnost i da putujemo preko Severne Makedonije, da će prelaz Evzoni biti otvoren - rekao je Seničić.

Podsetimo, grčki ministar turizma Haris Teoharis najavio je da Grčka planira probno otvaranje sezone u aprilu za građane odabranih zemalja sa visokom stopom vakcinacije, među kojima je i Srbija.

- Kao što smo najavili, sezona će početi 14. maja za većinu zemalja, za građane koji su vakcinisani, imaju negativan test ili su preležali kovid-19", rekao je grčki ministar.

Ipak, najavljuje otvaranje probne sezone i pre tog datuma.

- Imamo plan da probna sezona počne u aprilu, pre Uskrsa za nekoliko odabranih zemalja sa visokom stopom vakcinacije, a Srbija je jedna od njih - izjavio je Teoharis.

Dodaje da još uvek ne može da govori o datumu jer dosta toga zavisi od zdravstvene situacije u aprilu, ali da su grčke vlasti prilično uverene da mogu početi otvaranje u drugoj polovini aprila.

(Kurir.rs/ Mondo)