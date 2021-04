SRBI MOGU DA LETE ZA GRČKU OD PETKA! Seničić za Kurir otkrio detalje, TIČE SE POČETKA SEZONE I SVIH ONIH KOJI PLANIRAJU LETOVANJE

Srbi u Grčku mogu da lete već od 16. aprila!

Omiljena turistička destinacija Srba će otvoriti svoje granice i omogućiti letove za turiste iz Evropske unije 16. aprila, kao i za pet ne EU članica među kojima je i Srbija.

Grčki mediji preneli su da su tamošnje vlasti saopštile kako će se letovi, pod posebnim uslovima, dozvoliti za EU rezidente kao i pet ne EU država u kojima je vakcinacija uzela maha - SAD, Ujedinjeni Arapski Emirati, Velika Britanija, Izrael i Srbija.

Za početak, biće dozvoljeno sletanje aviona na devet aerodroma u Atini, Solunu kao i na još nekoliko popularnih turističkih destinacija, a od 14. maja, biće dozvoljeno sletanje aviona iz inostranstva na sve aerodrome.

foto: Printscreen/YT

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) za Kurir je rekao da je upućen u poslednje pisanje grčkih medija, iako on za to i dalje nema zvanične potvrde.

- Ovaj potez Grčke je veoma važan posebno onima koji u tu zemlju moraju poslovno. Samim tim, to ujedno važi i za agente turističkih agencija koji će moći da izvide situaciju dole na terenu, da razgovaraju sa vlasnicima vila i kuća i samim tim pripreme sezonu za maj. Ima i onih vlasnika vila koji odustaju od ove sezone u strahu od korone, zbog čega agenti agencija moraju da pronalaze alternative - rekao je on i dodao da je dobio uverananja da sezona neće biti prekidana zbog koronavirusa, a da će, ako bude bilo neophodno, agencije premeštati ljude u nove smeštaje.

Svakako, mnogo je onih turista koji imaju vaučere od prošle godine kojima su letovanja otkazana zbog pandemije koronavirusa. Ukoliko se oni ne opredele za letovanje ove godine, neće im propasti novac, već će im biti vraćen.

Ono što je za turiste i ugostitelje veoma bitno jeste upravo to popuštanje mera, jer tamo zbog velikog broja zaraženih trenutno ne rade ni hoteli ni restorani.

Seničić je rekao da se nedavno čuo sa grčkim ministrom turizma koji mu je rekao da je od 19. aprila planirano popuštanje epidemioloških mera u toj zemlji, te je stoga i odluka puštanja aerodromskog saobraćaja 16. aprila veoma logična.

- Grčki ministar turizma mi je prilikom poslednjeg razgovora rekao da ove godine ne planiraju zatvaranje granica, a da će se u prvoj polovini maja granice potpuno otvoriti - potvrdio je Seničić. Postepeno otvaranje i popuštanje mera još prošlog meseca najavio je Haris Teoharis, grčki ministar turizma.

Inače, trenutno jedna od opcija za odlazak u Grčku jeste kopnenim putem, uz obavezan PCR test, i to preko Bugarske. To pravilo važi do 14. maja.

foto: Profimedia/giovanni cancemi / Alamy

Seničić je ipak apelovao na putnike da se redovno informišu, jer neka pravila koja važe danas, već sutra mogu da se promene:

- Dok ne krene sezona, ništa ne možemo znati. Činjenica je da se situacija može promeniti svakog časa.

Ovako postepeno otvaranje najavljeno je još prošle nedelje kako bi se do generalnog otvaranja sezone 14. maja ispravili potencijalni problemi.

Holanđani pohrlili u Grčku da bi bili u karantinu i pijuckali piće u bazenu.

Inače, interesantno je da je pre dva dana u Grčkoj pokrenut „eksperiment“ 189 holandskih turista koji su juče stigli na Rodos, i sada maltene svakog dana pijuckaju piće u bazenu, jer su u sedmodnevnom karantinu, pridržavajući se tamošnjih uputstava i mera predviđenih zdravstvenim protokolima.

Turisti u okviru ovog projekta mogu slobodno da se kreću unutar javnih površina hotela Mitsis Grand Beach, koji će ih gostiti nedelju dana. „Eksperiment“, pokrenut kao inicijativa holandske turističke agencije za potencijalne kandidate, prvo je odobrila holandska vlada. Posle toga je od grčkih vlasti zatraženo „zeleno svetlo“ (Generalni sekretarijat za civilnu zaštitu, Ministarstvo turizma) koje je dobilo strogo poštovanje mera u hotelu, sedmodnevne mere karantina i negativnog PCR testa za ulazeće u zemlju.

Kurir.rs / Suzana Trajković