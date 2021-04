PRESEK PO GRADOVIMA: Brojke padaju širom Srbije, trocifreni samo Beograd i Novi Sad

Korona brojke su iz dana u dan sve bolje, a prema poslednjem preseku najveći broj novozaraženih i danas je u Beogradu gde je registrovano još 575 novih slučajeva virusa.

Na drugom mestu je Novi Sad sa 103 i to je pored Beograda jedini grad sa trocifrenim brojkama.

Broj novozaraženih u ostalim mestima širom Srbije:

Niš 74

Kragujevac 61

Šabac 56

Valjevo 45

Subotica i Čačak po 43

Kraljevo 39

Novi Pazar 33

Smederevo 32

Kruševac 29

Leskovac 27

Sremska MItrovica i Kikinda po 25

U Srbiji su u prethodna 24 sata na korona virus testirano 10.262 građana od kojih je 2.069 novozaraženih.

Preminulo je 37 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalazi 218 obolelih.

Do sada je ukupno dato 3.068.643 doza vakcina, dok je i drugu dozu primilo 1.238.871 građanin.

Inače, epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović rekao je danas da se situacija ne poboljšava dinamikom koju su očekivali.

- Iz vanredne smo prošle u nepovoljnu, koja je jedna nijansa. To ne važi za celu zemlju, kao u Novom Pazaru i oko Novog Pazara. Imamo jedno značajno smanjenje pozitivnih dijagnostikovanja novih slučajeva. Može se reći da imamo malo smanjenje broja prvih pregleda i da postoji smanjenje broja primljenih u hospital. Još imamo visoku cifru onih koji fatalno završe. Najvažnije je kontrolisati radno aktivno stanovništvo, a oni koji fatalno završe su stariji hronični bolesnici - naveo je dr Tiodorović.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da se u narednom periodu očekuju dve važne odluke - da se otvore restorani jer je, kako je istakao, u Beogradu vakcinisano skoro 40 odsto građana.

- Očekujem da Vlada usvoji protokole koje su predložili Grad Beograd, Zavod za javno zdravlje i ivent industrija o organizovanju događaja. Mi smo predložili četiri protokola: oni koji se odnose na organizovanje svadbi i manjih događaja, mada svadbe mogu da budu i veći događaji, ali zadržali smo se za sada da ipak budu u određenim uslovima. Zatim organizacija kongresa, seminara, festivala, koncerata - rekao je Vesić.

On je dodao da je "važno da kao zemlja izađemo sa planom otvaranja, kao što su to uradili Velika Britanija, Izrael, kako bi oni koji rade u toj industriji mogli na vreme da rezervišu one koji bi dolazili".

