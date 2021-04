PAPRENO: Maske u Grčkoj tri puta skuplje nego u Srbiji

Grčke vlasti bi, prema ranijim najavama, u Službenom glasniku danas trebalo da objave odluku o otvaranju granica i za državljane Srbije koja odmah počinje da važi, a prema kojoj naši građani u tu zemlju mogu da uđu uz potvrdu o vakcinaciji ili sa negativnim PCR testom ne starijem od 72 sata.

Restrikcije do 14. maja

U ovoj zemlji, kao i u ostatku sveta, nošenje maski je obavezno i na otvorenom, a istraživanje Kurira je pokazalo da kutija hirurških maski sa 50 komada u Grčkoj u proseku košta oko šest evra, tako da komad staje 14 dinara. To je više nego tri puta skuplje nego u Srbiji, gde isto pakovanje hirurških maski u proseku košta 200 dinara, tako da je komad četiri dinara.

Aleksandar Seničić, direktor asocijacije turističkih agencija Juta, otuda savetuje građane da se radi uštede snabdeju pre putovanja.

- Ne znam tačno, ali mislim da razlika u ceni nije velika, ali turisti neka kupe maske tamo gde smatraju da je jeftinije - rekao je Seničić za Kurir.

On je podsetio da će kretanje turista u Grčkoj biti ograničeno do 14. maja, tako da će morati da borave u jednom mestu na prijavljenom smeštaju.

- Očekuje se postepeno popuštanje mera do početka sezone 14. maja, kada će biti omogućen i prelaz preko Severne Makedonije i ulazak u zemlju uz antigenski test. Trudićemo se da deci od 10 do 14 godina bude dozvoljen ulazak u zemlju bez negativnog PCR testa - naglasio je Seničić i precizirao da je od danas do polovine maja u Grčku ulaz moguć samo preko pet aerodroma i dva granična prelaza u Bugarskoj.

On je napomenuo da su naši građani veoma zainteresovani i za putovanja u Tursku i Egipat, gde su maske takođe obavezne, ali i izrazio nadu da će početkom sezone mere biti ublažene, te da maske neće biti obavezne i na otvorenom.

Različite cene

Pretragom onlajn prodavnica u inostranstvu može se videti da kutija sa 50 hirurških maski u Egiptu košta 1,76 evra, što je oko četiri dinara po komadu, a slična je cena i u Turskoj, gde pakovanje sa 240 maski košta devet evra.

Medicinske maske su, međutim, drastično skuplje u zemljama EU, u koje bismo, prema najavama, od leta mogli da putujemo uz zelene kovid sertifikate.

Tako u Belgiji pakovanje sa 50 komada jednokratnih maski košta 28 evra, što je čak 66 dinara po komadu, dok u Francuskoj i Nemačkoj isto pakovanje maski košta pet evra, a komad 12 dinara. Isto pakovanje u Italiji košta oko 12 evra, odnosno 28 dinara komad. U Hrvatskoj kutija sa 50 maski košta 3,3 evra, odnosno 7,8 dinara komad.

Aleksandar Seničić Uskoro s vakcinom i u Egipat l Aleksandar Seničić podseća da je za ulazak u Egipat potreban PCR test, ali da se s Egipćanima pregovara o priznavanju sertifikata za vakcinaciju. - Verujem da neće biti problema, jer i tamo građani primaju kineski „sinofarm“. Očekujem do kraja maja da se reši to - rekao je on i dodao da očekuje olakšice i za ulazak turista u Tursku: - Sada je potreban PCR, ali verujem da će do kraja maja da se to ukine, odnosno da strani turisti neće imati bilo kakve uslove za ulazak u Tursku. foto: Beta

Goran Vesić Za putnike vakcinacija jeftinija od PCR testa l Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da nema odgovor na pitanje može li cena PCR testa, koji košta 9.000 dinara, da bude niža za domaće građane, jer tu odluku donosi Vlada Srbije: - Mislim da je za jednu porodicu mnogo jeftinije da se vakciniše, to ne košta ništa - rekao je Vesić gostujući na televiziji Prva. foto: Ana Paunković

Aleksandra Kocić