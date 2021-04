METEOROLOG ĐURIĆ IMA LEPE VESTI: Novom prognozom najavio sunčano vreme, narednih dana i do 22 stepena, evo kada prestaju padavine

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je novu vremensku prognozu i za naredne dane najavio znatno toplije u odnosu, ali će i dalje promenljivo.

"U Srbiji u sredu jutro hladno, ponegde tmurno i maglovito. Tokom dana biće promenljivo oblačno i toplije sa dužim sunčanim intervalima, a ponegde se uz jači razvoj oblačnosti očekuje i pojava kiše ili kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom", napisao je Đurić na Fejsbuku.

Minimalna temperatura biće od 2 do 6 stepeni, a maksimalna dnevna od 14 do 18, u Beogradu do 16.

"U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano ili umereno oblačno i umereno toplo, uz umeren, a u Sremu, Bačkoj i na planinama i pojačan jugozapadni vetar. Maksmalna temperatura od 17 do 21 stepen, u Beogardu do 20", navodi meteorolog.

Krajem dana na severozapadu, a u toku večeri i noći i u ostalim predelima Srbije naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz skretanje vetra na severozapadni.

Krajem nedelje sunčano

"U petak na severu Srbije ujutro razvedravanje, uz sunčano vreme tokom dana, dok se u ostalim predelima očekuje oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz prestanak padavina i razvedravanje do kraja dana. Maksimalna temperatura od 13 do 17, u Beogradu do 15 stepeni", piše Đurić.

Za vikend sunčano, samo se u subotu na krajnjem jugu očekuje oblačnije, ponegde sa kišom. Maksimalna temperatura u subotu oko 15, a u nedelju i do 20 stepeni.

"U ponedeljak još malo toplije, uz nešto više oblaka, a maksimalna temperatura biće od 18 do 22, u Beogradu 20 stepeni. Potom, prema trenutnim prognozama, postoji mogućnost novog pogoršanja vremena sa padavinama i padom temperatura za oko pet stepeni."

Dakle, nastavak aprila donosi nam i dalje promenljivo vreme, ali će ono biti i toplije i sa temperaturama uglavnom u skladu sa kalendarom ili tek malo hladnije od proseka.

Prosek maksimalnih temperatura za poslednju, tj. treću dekadu aprila je od 17 do 21 stepen.

(Kurir.rs)