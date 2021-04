NAREDNIH 7 DANA SA KIŠOBRANOM: Zaboravite na sedenje u baštama! Stiže zahlađenje, a evo kada će konačno ponovo da otopli

Možda su prethodni dani ulili nadu da ćemo konačno uživati u prolećnom suncu, ali prema novim prognozama vremena istina je nešto drugačija.

U sunčanom vremenu uživaćemo još danas, a onda od vikenda pa do sledeće subote nećemo moći da izađemo bez kišobrana.

Razlog kvarenju vremena biće, po meteorologu Đorđe Đuriću, jeste ciklon s Jadrana, koji će usloviti osetno hladnije vreme te nas uz kišu očekuje i temperatura od 8 do 15 stepeni.

To potvrđuju i proračuni Marka Čubrina, profesora geografije i zaljubljenika u meteorologiju.

Proračuni modela već nekoliko dana posle 16. aprila simuliraju razvijanje snažnog anticiklona u prostoru od Skandinavije, preko zapadne Evrope i Velike Britanije sve do jugozapdnog Atlantika. U tom položaju anticiklon bi ka našem delu Evrope po svojoj istočnoj periferiji i dalje transportovao relativno hladan vazduh, dok bi se nad širim prostorom Sredozemlja održavalo prostrano polje sniženog vazdušnog pritiska.

- Sve to znači da nad nama do daljeg ostaje relativno hladno vreme uz povremenu pojavu kiše i pljuskova, dok će planinski delovi i dalje imati povremen sneg, posebno preko 900mnv gde će se snežni pokrivač nastaviti povećavati. Nizije bi ipak imale kišu, ali velik problem bi nastavili da čine jutarnji minimumi koji bi i dalje biti jako niski za drugi deo ovog meseca i uglavnom bi se kretali od 0 do 6 stepeni Celzijusa, što i dalje drži mogućnost pojave jutarnjih mrazeva, posebno kada se posle hladnog i kišovitog dana uveče razvedri. U predelima preko 800 metaa nadmorske visine bi jutarnji mrazevi bili dosta česti - napisao je Čubrilo.

Oko 20. aprila dnevni maksimumi između 6 i 13 stepeni, što je znatno ispod proseka za ovo doba godine.

