EBOLA JE NESTALA, I KORONA ĆE! Doktorka Ana Gligić za Kurir objasnila kako će to da se dogodi

SVI TO ČEKAMO

- Korona virus mora da nestane. Ako je nestala ebola, nestaće i ova pošast - ovim rečima je dr Gligić dala najbolju moguću prognozu Srbiji.

- Jedno je sigurno, svaki put kada nešto pokušamo da predvidimo, a tiče se korone, virus nas prevari, čak i nas koji taj virus dugo poznajemo. On se sada održava kroz razne mutacije. Ipak, svakako će doći do trenutka kada on više neće moći da utiče na čoveka. Korona u jednom trenutku neće moći da nađe svoj supstrat i oslabiće toliko da će u jednom trenutku delimično nestati - navodi Gligićeva i dodaje:

- Pojedinačnih slučajeva svakako će biti. Korona će ostati u prirodi, ali nikada u ovom obliku tako da ima pandemijsku formu - rekla je dr Gligić, podsetivši da je ebola upravo tako nestala u Africi, pa će morati i korona.

Inače, sa doktorkom Gligić smo ranije razgovarali i o takozvanom "azijskom korona udaru" koji preti Srbiji, kada je upozorila da se protiv priliva različitih sojeva virusa uspešno možemo boriti jedino sticanjem kolektivnog imuniteta, odnosno ako se što više ljudi vakciniše.

- Virus mora da se pobedi, a najveći spas je u vakcinama - zaključila je ona.

Inače, ebola je tropska bolest koja se prvo pojavila 1976. godine u Sudanu i Kongu, a prenosi se sa divljih životinja na ljude. Smatra se da su leteće lisice (slepi miševi koji se hrane voćem) prirodni rezervoar zaraze.

Bolest je izazvala globalni alarm 2014. godine, kada je najveća svetska kriza počela u Zapadnoj Africi, od koje je preminulo više od 11.300 ljudi i zaraženo oko 28.600 osoba i u Liberiji, Gvineji i Sijera Leoneu. Sada se javlja povremeno, u izolovanim slučajevima.

Ebola se vodi kao veoma teško oboljenje, koje se često završava smrtnim ishodom.

Kurir.rs / Suzana Trajković