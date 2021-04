DA LI OVA ZEMLJA POSTAJE HIT DESTINACIJA ZA SRBE? Plaže kao u Grčkoj, smeštaj za porodicu jeftiniji od 200€, ne treba ni PCR test

Letovanje u Albaniji postalo je popularnije nego ikada ranije među srpskim turistima, naročito od prošle godine kada je Albanija postala jedna od retkih zemalja za koju nije potreban PCR, antigentski test niti potvrda o vakcinaciji.

To je jedan od glavnih razloga za povećan broj naših ljudi koji letuju u ovoj zemlji, koji kažu da se "srpski čuje na svakom koraku". Jedan od njih je Petar Dragojević (33), koji je otkrio koje su prednosti i mane letovališta u Albaniji, pre svega u odnosu na "tradicionalne" destinacije kao što su Grčka i Crna Gora.

Naši građani odgovorili da li bi letovali u Albaniji, koji su razlozi za to i da li su čuli više pozitivnih ili negativnih iskustava iz ove zemlje.

Petar Dragojević kaže da je pre nekoliko godina prvi put posetio Tiranu, dok je na albanskom primorju letovao prošle godine. Sa nekoliko prijatelja automobilom se uputio u Valonu i Sarandu, za koju smatra da je jedno od najboljih letovališta na kojima je bio.

foto: Profimedia

- Putevi su novi i asfaltirani, mada ima mnogo krivina zbog kojih se vozači umore. Zato j epotrebno napravili pauzu u Tirani i sutradan nastavilti ka primoruju, to svima preporučujem. Navigacija ume da “izda”, pa je potrebno da se pripremite unapred. Gorivo je vrlo jeftino u odnosu na Srbiju, tako da je to velika prednost - kaže Petar Dragojević.

Idu kilometrima da turistima pokažu pravac, ali pazite na znake

Prema njegovim rečima, na Drač i Skadar uglavnom dolaze Albanci sa Kosova, dok su na jugu Albanije uglavnom Grci, Makedonci i Rusi. Kako kaže, srpski se čuje na svakom koraku.

- Kada se prolazi kroz Kosovo ponekad može da bude manjih neprijatnosti. Recimo, ima nekih potpuno neuočljivih saobraćajnih znakova, posle kojih stoje policajci i naplaćuju kazne. Kada se prođe Tirana, atmosfera je drugačija. Na primorju i u Tirani su svi ljubazni, hoće da pomognu, da bi pokazali pravac idu po nekoliko kilometara svojim kolima. Priroda kroz koju prolazimo ka putu ka primorju je sjajna, to su planine, agave i i to treba da se vidi - kaže Petar.

Svuda se čuju srpski jezik i muzika

Kako kaže, sa prijateljima se najpre uputio u Valonu, koja kako kaže podseća na Igalo u Crnoj Gori. To su plaže koje imaju duge plićake i tek na 50 ili 100 metara počinje duboka voda.

- Zatim smo se uputili u Sarandu, koja je najpopularnije primorsko mesto. Tu se najviše ulaže u turizam i u blizini postoji nacionalni park. Na plaži je puno Srba, svuda se čuje srpski jezik. Vlasnici hotela, restorana i kafića puštaju našu muziku i tamo možete da kupite roštilj i naša domaća jela. Vlasnici su uglavnom Albanci i Grci, dok su turisti iz Srbije, Makedonije i Rusije. Generalno, cela atmosfera jako podseća na Grčku. U daljini se vidi Krf i orgniziju se izleti po 30 evra do tamo i nazad, samo kada nije korona - kaže naš turista.

Smeštaj za četvoro 170 evra, može samo da se "bane"

Valuta koja se koristi u Albaniji je lek, koji je vrlo sličan po vrednosti našem dinaru. Iskustva naših turista su da su cene generalno od 30 do 50 odsto povoljnije nego u Grčkoj.

- U jednom od hotela sa tri zvezdice za sedam noći, potrebno izdvojiti 180 evra. Hotel se nalazi na plaži, 150 metara je udaljen od centra letovališta. Najjeftinija varijanta u privatnom smeštaju za četvoro, u Sarandi iznosi oko 170 evra. Osim toga, mnogo ljudi ide bez obezbeđenog smeštaja i tamo ga bez problema pronalazi, to je možda i najbolja varijanata. Ima i naših turista koji ne idu preko agencije, pa su našli smeštaj za 12 evra po osobi, dok hotel na plaži nudi sobe sa 35 evra - kaže Dragojević.

Hrana je vrlo pristupačna i u ribljim restoranima koji deluju vrlo luksuzno možete da ručate ribu uz salatu i da to platite 10 evra. U jeftinijim objektima ručak ćete platiti tri, četiri evra. Nakon jela često donose bostan, rakiju i dinje kao poklon kuće, kaže Petar Dragojević.

Ne mešaju se u politiku, treba gledati gde je smeštaj

Iako bi mnogi pomislili da se negativne strane odnose na politička pitanja, naši turisti se umesto toga uglavnom žale na malo javnih plaža, gužve na ležaljkama i to što većina ljudi ne govori engleski jezik.

- Mnogi ljudi imaju tu tendenciju da stavljaju Kosovo i Albaniju u isti koš, ali radi se o dve različite teritorije, kaže Petar. Dok na Kosovu ume da bude neprijatosti i tenzije, u Albaniji je drugačije. Veliki broj građana su ateisti, katolici i pravoslavaci, koji se ne mešaju preterano u politička pitanja između Kosova i Srbije. O tome ne treba brinuti, ali treba gledati da se smeštaj nađe bliže plaži jer je sve brdovito i teško je ići umoran uzbrdo, kao i na to da ćete se povremeno teško sporazumeti sa konobarima, ukoliko ne znaju srpski - kaže Petar.

Da li biste letovali u Albaniji i zašto?

Marina Arsenović (27) iz Beograda kaže za MONDO da nikada ranije nije letovala u Albaniji, ali da uskoro planira da je poseti, jer je čula mnogo pozitivnih iskustva od prijatelja koji su ranije posetili ovu zemlju.

- Svi su rekli da imaju jako lepo more koje je slično Grčkom, da su Albanci dobri ugostitelji i ljubazni domaćini, koji se trude da sve drže na nivou. Ne vidim nijedan razlog zašto, naročito sada kada nije potreban PCR, ne bih letovala, prošla jeftinije. Mislim da su šanse za probleme iste kao na bilo kom drugom mestu. Šansu za neprijatnosti možete da nađete svuda, ako je tražite. S druge strane, Albanija je lepa zemlja, sa divnom prirodom - kaže Marina.

Ipak, Marko Petrović (37) iz Beograda kaže da nije pristalica letovanja u Albaniji, jer smatra da postoji mnogo pristupačnijih letovališta.

- Kada odem na more hoću da budem opušten, a ne da se okrećem i non stop razmišljam da li ću doživeti neku neprijatnu situaciju, smem li da govorim na svom jeziku i slično. Godinama letujem u Grčkoj i ne vidim potrebu da sada promenim. Tamo mi je more najlepše, navikao sam na njihov mentalitet. Ako bi putovao negde drugde, to ne bi bila Albanija, već nega druga, egzotičnija destinacija - kaže Marko.

(Kurir.rs/Mondo)