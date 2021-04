KG OVOG VOĆA KOŠTA 800 DINARA, ZA TE PARE MOŽETE DA KUPITE DŽAK JABUKA: Jeste 800 dinara mnogo, ali ne moraju da kupe celo kilo

Na pijacama se sada može naći veliki izbor aktuelnog zeleniša kojeg su se ljudi tokom zimskog perioda uželeli.

Cene su uglavnom povoljne, jagode su ovog proleća izgleda pravo bogatstvo jer je za kilogram potrebno izdvojiti čak 800 dinara.

- Jeste 800 dinara mnogo, ali ne moraju da kupe celo kilo. Siguran sam da onaj ko se požali na cenu nikad nije uzeo motiku u ruke i ne zna koliki je trud potreban da se sačuva jagoda od hladnoće, kiše, mraza, suše i svega sa čim se borimo - kaže jedan proizvođač iz okoline Mladenovca.

foto: T. Ilić

Dragana Nešković iz Bogatića, koja se bavi povrtarstvom 25 godina, rekla je za Kurir da će ove godine rod voća i povrća kasniti na pijace i do 25 dana.

Kaže i da je zelena salata poslednje tri do četiri godine koštala od 25 do 30 dinara, sada od 50 do 60 dinara.

- Tokom cele godine nas očekuju visoke cene povrća, jer prvo će kasniti rod, onda ćemo videti kakav kvalitet ćemo dobiti i mislim da ćemo imati dosta manje proizvoda za izvoz - istakla je Neškovićeva.

Cene povrća na pijacama su od 30 dinara koliko je potrebno izdvojiti za zelje i blitvu, do 200 koliko košta spanać, a ovo su ostale cene povrća koje je ovih dana najzastupljenije:

Praziluk, mladi kupus, tikvice po 150 dinara

Krastavac 130 dinara

Zelena salata 60 dinara

Vezica peršuna, celera po 50 dinara

Sremuš, rotkvice po 40 dinara

Kada je reč o voću, najviše novca potrebno je da izdvojite, pored jagoda je avokado koji košta 600 dinara, potom čeri paradajz koji košta od 300 do 350 dinara.

Kivi 200-250

Limun 150-180

Pomorandže 130-150

Ananas 180

Mandarine i grejpfrut po 150

Banane 80-120

Domaća jabuka 20-40

Nebojša Jovanović, direktor zemljoradničke zadruge Čačanska jabuka, rekao je za Kurir da cena voća u ovom periodu ide ka gore, a s obzirom na vremenske neprilike koje su nas zadesile, cene će biti veće nego inače.

- Mraz je uticao na kvantitet voća, a što se kvaliteta tiče, videćemo u narednom periodu, ali sigurno ćemo imati manji izvoz ove godine, jer mraz je umanjio dobar deo roda. Plodovi voća će sigurno kasniti pet, šest dana i normalno je da očekujemo veće cene, jer su i cene osnovnih sirovina, počev od goriva, ove godine veće i računica na kraju mora da pokrije troškove.

(Kurir.rs/ A.Kocić/Alo)