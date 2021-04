STRUČNJAK ZA BEZBEDNOST O VRAĆANJU VOJNOG ROKA: Dao rešenje za mladiće koji zbog prigovora savesti ne žele da nose ORUŽJE

Plan Generalštaba Vojske Srbije i Ministarstva odbrane je da vrati civilno služenje vojnog roka u trajanju do šest meseci.

Ukoliko Narodna skupština "odmrzne" obavezu odlaska u armiju, prva generacija od 3.000 regruta ući će u kasarne širom Srbije u junu 2022. godine.

Darko Trifunović, direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost u Pulsu Srbije na Kurir televiziji izjavio je da bi muškarci mogli da služe vojni rok do šest meseci, a žene do tri meseca.

"Mi ne znamo šta vojska pripada, to nije bilo na uvidu javnosti, što ima razloga zašto nije. Ali sam siguran da nisu uzeli u obzir da moraju da naprave vesove u vojsci, to su ti vesovi koji se bave eletronskim suprotstavljanjem. Zašto to pominjem? Jer će biti jedan deo mladića koji će zbog prigovora savesti neće želeti da služi vojni rok sa oružjem. Ali to je šansa da oni služe u jedinicama elektronskog izvođanja, koji će se baviti odvraćanjem od hibridnih pretnji", objasnio je Trifunović.

On je naglasio da je svaki rat sukob, ali da svaki sukob nije rat, te da postoje psihološko-propagandna dejstva i vidovi specijalnog rata.

"U drugim državima sa uniformom za kompjuterima sede ljudi koji rade na sajber zaštiti svoje države, njihovo oružje je taj laptop", zaključio je bezbednjak.

(Kurir.rs)

