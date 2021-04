OTIŠLA JE SREĆNA JER JE NAKRATKO VIDELA SVOJU BEBU: Detalji smrti porodilje iz Zaječara zaražene koronom MALOJ MILICI IME DAO BRAT

Porodilja M. P. (27) iz Zaječara, koja je u niškom Kliničkom centru na svet donela malu Milicu, videla je nakratko svoju zdravu bebu, a nakon toga joj se stanje pogoršalo i danas oko 7.20 sati podlegla je obolenjima organa koje je korona virus razorio.

Milica, kojoj je brat dao ime, nalazi se u stabilnom stanju i negativna je na kovid-19.

Direktor Univerzitetskog Kliničkog centra Niš prof. dr Zoran Perišić je na konferenciji za novinare rekao da je porodilja prirodnim putem donela dete na svet 26. aprila, a da joj se stanje pogoršalo sutradan.

- Dan posle porođaja dolazi do pogoršanja vitalnih funkcija i teškog poremećaja koagularnog statusa. Naglo je došlo i do prestanka funkcionisanja jetre. Beba je sada dobro i pod stalnim je nadzorom lekara. Rođenje male Milice bio je za sve nas jedan vrlo emotivni trenutak. Kad je videla bebu, porodilja je bila srećna. Videla je da je porodila zdravu bebu. Plućna funkcija joj je sada u redu, rođena je u 35. nedelji trudnoće. Strašno nam je žao što na kraju organizam porodilje nije izdržao udar korone - rekao je na konferenciji za novinare Perišić.

Njegov zamenik Radmilo Janković kaže da je teško svima koji su bili uključeni u borbu za njeno ozdravljenje, a da je najteže suprugu i porodici.

- Ona se hrabro borila sa celokupnom situacijom. Prvo je iz Zaječara dovezena i smeštena na Ginekološku akušersku kliniku, a onda zbog teške kliničke slike kod nas na odeljenje intenzivne nege. Sa maskom za mehaničku ventilaciju se porodila. Otkazivanje bubrega se ubrzalo pa smo pribegli dijaliziranju, ali to nije pomoglo. Došlo je do tog help sindroma. Svima nam je izuzetno teško - rekao je Janković.

Na Intenzivnoj nezi UKC Niš do sada je bilo osam trudnica pozitivnih na kovid.

