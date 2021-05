POTRESNE REČI SUPRUGA PREMINULE PORODILJE IZ ZAJEČARA: Tugo moja, anđele moj, umesto da kupimo kuću ja ti kupujem sanduk

"Anđele moj, vrati se. Srećo moja. Ostadoše mi dečica bez majke. Rodila si mi zdravu ćerkicu i otišla".

Ovako kroz suze jedva progovara Bogdan P., suprug porodilje Maje P., koja je preminula nakon što se 26. aprila porodila u intenzivnoj nezi u Nišu.

U porodičnom domu tuga i bol. Kućom se prolama plač. Majin suprug Bogdan, skrhan bolom jedva progovara. Maja je, kako kaže Bogdan, dobro podnela trudnoću, a onda je iznenada dobila temperaturu, počela da kašlje, pa je odlaskom kod lekara utvrđeno da ima koronu.

- Umro je prvo njen deda. Posle spremanja za sahranu, Maji se pojavila temperatura. Otišla je kod lekara, pila je pancef i vitamine, bila je dva dana kući i onda su je poslali za Niš. Još nije ušla u deveti mesec kada se porodila. Deci je potrebna majka više nego bilo šta drugo, umesto da se držimo zajedno i da uživamo i stvaramo za našu decu, ja sad moram sam na tom putu, i ne znam kako ću bez nje. Tugo moja, anđele moj, umesto da kupimo kuću ja ti kupujem sanduk – jedva progovara Bogdan.

Maja je na svet donela zdravu bebu tešku dva kilograma i 200 grama. To je njeno drugo dete, a sin Luka ima 3,5 godine. Ona i njen suprug izuetno su se radovali prinovi, ali, nažalost, se desio ovaj veliki gubitak.

- U svakom manastiru je čitana molitva za njeno zdravlje, u manastiru sam i saznao da moje Maje više nema. Juče smo se čuli poslednji put. Pre toga kad smo se čuli, rekla mi je da je bebica isti Luka, i da ne kupujemo ništa za bebu dok ona ne izađe iz bolnice. Majka je svetinja i ne znam kako ću sam bez nje da nastavim dalje - nastavlja Bogdan.

Maja je, kako pričaju njeni najmiliji, juče trebala da se porodi carskim rezom, ali se porodila ranije prirodnim putem. Njen otac Spasoje Petrov, koga je tuga za izgubljenom ćerkom potpuno slomila, kroz suze jedva da može koju reč da izusti. Maja i Bogdan su imali velike planove za budućnost, prodali su kuću u Boljevcu, odakle je rodom Bogdan, i planirali da kupe kuću u Zaječaru, ali nažalost, desilo se nešto potpuno neočekivano, da Maja zauvek napusti ovaj svet.

- Kako si lutko moja, upitao sam svoju ćerku, a ona mi je odgovorila "borim se". I to je bila njena poslednja poruka koju mi je poslala. Ne znam šta bih mogao da kažem. Sve je bilo u redu, dobila je tu temperaturu, doktorka joj je rekla da dođe da vidi šta je sa njom I kazali su joj da spremi stvari I da odmah ide za Niš. Unuka je dobila ime Milica, to je bila želja njenog brata Luke, mog unuka. Živeli smo zajedno, lepo smo se svi slagali i zašto je ovo moralo da se dogodi… Ne mogu da pričam, razumite me, mog anđela više nema – sa bolom u duši jedva progovara Majin otac Spasoje.

Maju su svi u Zaječaru znali kao izvrsnog frizera i njen salon "Maja 019" uvek je bio rado posećen.

Meštani Maju pamte kao vedru, ljubaznu, dobru osobu, koja je uvek sa osmehom dočekivala i ispraćivala mušterije.

Podsetimo, Maja je preminula nakon što je došlo do pogoršanja životnih funkcija i dramatičnog poremećaja koagulativnog statusa kao i naglog prestanka bubrežne i jetrene funkcije.

Kako su naveli u Univerzitetsko kliničkom centru Niš, Maja je prebačena u jedinicu intezivne nege Klinike za anesteziju i intezivnu terapiju u ponedeljak 26. aprila zbog progresivnog pogoršanja respiratorne funkcije i jako teškog opšteg stanja, a od prijema u jedinicu intezivne nege bila pod neprekidnim nadzorom multidisciplinarnog tima lekara UKC-Niš.

Maja P. će biti sahranjena danas u 13 sati na Novom groblju u Zaječaru.

