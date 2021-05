MAJKU VAM DEČJU, NEĆETE VI DA GINETE, JA ĆU! Herojska smrt Milenka Pavlovića u MIG-u pamti se I DANAS, POSLE 22 GODINE

Pukovnik Milenko Pavlović poginuo je na današnji dan pre 22 godina na nebu iznad Valjeva u borbi sa eskadrilom NATO aviona.

Tada je bio komandant 204. lovačkog puka Vojske Jugoslavije, a poginuo je u avionu "mig 29" u borbi sa višestruko nadmoćnijim protivnikom.

Tog kobnog 4. maja 1999. godine, kada je stiglo naređenje o poletanju na NATO avione koji su nadleteli Valjevo, dežurao je na izmeštenom komandnom mestu u Staroj Pazovi. Odmah je pozvao svog zamenika i naredio mu da po svaku cenu zadrži mlađeg kolegu da ne poleti. Samo 10 minuta nakon poziva, Milenko je bio na pisti aerodroma u Batajnici.

Prišao je „migu 29" i iz kokpita izvukao mladog kolegu uz reči: „Majku vam dečju, nećete vi da ginete, ja ću!"

Sa piste je poleteo u pravcu Valjeva, a odatle - pravo u legendu.

Stradao je boreći se sam protiv 16 agresorskih aviona.

Napadu je odolevao punih 12 minuta, a onda su njegove kolege čule samo dve reči: „Imaju me"...

Bio je to poslednji Milenkov let, ali i poslednji let jugoslovenske avijacije do kraja NATO agresije. Bio je to i poslednji od 11 uništenih MiG-ova 29.

O herojstvu ovog velikog čoveka govorio je za Kurir njegov sin, Nemanja Pavlović, čiji je tata njegov najveći ponos i dika.

Pilot Pavlović rođen je 5. oktobra 1959. godine u Gornjem Crniljevu. Završio je vojnu gimnaziju "Maršal Tito" u Mostaru uprkos protivljenju roditelja da izabere poziv pilota.

Vazduhoplovnu akademiju je završio u Zadru. Komandant 204. lovačko-avijacijskog puka postao je 1998. Iza njega su ostali supruga i dva sina.

Stradao je na današnji dan, a sahranjen je 6. maja na Bežanijskom groblju.

Radio-televizija Srbije je na godišnjicu bombardovanja 2006. godine emitovala dokumentarni film o Milenku Pavloviću "Let u smrt", autorke Slađane Zarić.

Država je Pavlovića odlikovala Ordenom za hrabrost, a SPC je njegovoj porodici dodelila Orden Svetog vladike Nikolaja za junačko delo.

Milenko Pavlović, pilot koji je postao legenda nikad nije dobio Orden narodnog heroja. Iako tu titulu nema, Milenko je očima svojih sinova Srđana i Nemanje, supruge Slavice, i srcima građana Srbije, heroj bez premca.

Svake godine 4. maja u znak sećanja na Milenka Pavlovića rodbina i poštovaoci polože vence na spomenike u Valjevu i selu Bujačić gde je pao njegov avion.

Ovo su sve njegove nagrade:

- Orden za vojne zasluge sa srebrnim mačevima

- Orden za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena

- Orden za hrabrost

- Srpska pravoslavna crkva je njegovoj porodici dodelila Orden Svetog vladike Nikolaja

- Posthumno mu je dodeljen Zlatni letački znak

- U njegovu čast podignut je spomenik u Valjevu, ali i spomen-kompleks u Gornjem Crniljevu

Kurir.rs / S. Trajković