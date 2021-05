OVO SE KRILO GODINAMA! TITO OŠAMARIO JOVANKU ZBOG MASERKE PA PITAO: Da li je Jovanka luda? KUTIJA BROJ 36 KRIJE TAJNU

Josip Broz Tito preminuo je na današnji dan 1980. godine, a poznato je da je celog života bio okružen lepim ženama. međutim, njegovi brakovi nisu bili srećni. Tito je zapravo bio nesrećan i osamljen čovek. U kasnijim godinama uzimao je steroide za lepši ten, pa mu se, kao rezultat toga, muškost sasušila, što potvrđuju lekarski izveštaji.

Pred kraj života, a naročito nakon smrti poslednje Titove supruge Jovanke Budisavljević, u javnosti su se pojavljivale razne teorije o njenoj udaljenosti od maršala u poslednjim godinama njegovog života. Niti jedna od sijaset teorija nije dotakla pravu istinu: Jovanku je od sebe odstranio sam Tito, zbog bolesne ljubomore i nespremnosti da prihvati dve njegove poslednje ljubavnice – sestre Grbić!

Tajnu ove poslednje Titove romanse krije sadržaj famozne “Kutije broj 36”, koja se čuva u slovenačkom Državnom arhivu. Kardiolog profesor Aleksandar Matunović, Titov lični lekar od 1975. do maršalove smrti ostavio je svedočanstva poslednje Titove ljubavi.

– Darijana Grbić, je bila maserka, rodom iz Slavonije, koja je tada imala 22 godine. Došla je u kuću Brozovih, na poziv Jovanke, jer je prva dama htela da skine telesnu težinu. Tito je u to vreme imao za maserku jednu stariju Slovenku. Ona ga nije masirala svakog dana, već povremeno, kada je bio napet.

– Jednoga dana – pričao je doktor Matunović, Slovenka je bila odsutna, a maršal je htio da ga neko izmasira. Uzeo je Jovankinu maserku Darijanu, i posle te masaže, saopštio osoblju da uzima Darijanu za stalno. Počeo je da ide na masaže svaki dan, a pošto je to bilo za maserku prilično naporno, ona je pozvala svoju sestru Radojku da joj pomogne. Tako su njih dve dobile stalni posao i boravak u rezidenciji. Jovanka, u početku, nije imala ništa protiv toga, sve dok nije u Darijani osetila suparnicu.

Jednom prilikom na Brionima, gde je Tito porovodio dosta vremena, došlo je do strašne svađe između supružnika. Letelo je perje. To je bilo neposredno pred Titov odlazak za Kinu 1978. godine. Stane Dolanc, koji je prisustvovao svađi, ispričao je doktoru Matunoviću da je bio zaprepašćen, jer je to bila takva svađa da su jurišali jedno na drugo. Samo što se nisu potukli. I to zbog mlade maserke. Jovanka je Tita nazivala “starkeljom”, “izlapelom budalom”, “bludnikom”, a on nju “ličkom bukvom”, “bestidnicom”,”paranoikom”.

Jovanka je bila kategorična. Rekla je Titu da neće ići u Kinu ako ide maserka i „pokvareni admiralčić“ , kako je zvala Titovog ađutanta Tihomira Vilovića. Nije ih podnosila. Kad je Dolanc rekao Jovanki da je ljubomorna na Tita, a ona mu je odgovorila: “Pobogu, gde ja mogu da budem ljubomorna na starca od 85 godina.“

Posle te svađe Tito je otišao uznemiren, a kardiolog se bojao za njegov pritisak. Popodne, priča Matunović, odemo u šetnju. Kod jezera Crnog labuda Tito ostavi ordonansa, a mi sednemo podalje na klupu. Fiksirao me je onim svojim čeličnim pogledom. Rekao da će me pitati nešto, a da mu ja odgovorim iskreno.

– Da li je Jovanka luda žena? – bilo je Titovo pitanje.

– Vaše kolege, pre Vas, okarakterisale su je kao paranoidnu osobu sa sumanutim idejama, koja ugrožava i mene.

– Brzo sam razmišljao šta da mu kažem – priča Matunović.

– Druže Tito, vi najbolje poznajete Jovanku, rekao sam i dodao:

– Ja ću da vam navedem simptome paranoje, a vi sami zaključite. Kada mu je lični doktor opširno ispričao šta je paranoja Tito je kazao: Ima tu, bogami, izvesnih elemenata.

– Na to sam mu, priča Matunović – rekao da ako kod Jovanke postoji ludilo, to je onda ludilo vlasti. Moje reči su očigledno naljutile Tita, ali me je ipak pitao za savet, da li da se razvede. Kazao sam mu da nisam dorastao da mu dajem bračne savete, ali da ako me već pita, da mislim da ne treba da se razvede od Jovanke, jer bi to imalo mnogo loših posledica. On treba Jovanku da stavi u poziciju supruge, a ne suvladarke.

– Tito je tu prelomio da Jovanka neće ići u Kinu. Bilo mi je žao – priča Matunović, jer se ona za taj put spremala godinu dana. Ali Tito je bio kategoričan. Neće ići, govorio je, jer neću dozvoliti da me ucenjuje.

– Kada smo završili razgovor – kaže Matunović, krenuli smo parkom prema vili, kada smo spazili Jovanku kako žustro ide prema nama. Kada je stigla, stala je ispred mene i rekla: “Matane, za vas, i za ovu kuću bilo bi najviše sreće kada biste se smesta izgubili odavde”.

– Zašto ga vređaš, šta pričaš? – pitao je Tito.

– Pokušao sam da objasnim, ali me je Tito gurao napred, da idemo – nastavlja on.

– Primetio sam, sve vreme išao je iza mene, iako sam se ja trudio da stanem pored njega. Shvatio sam kasnije da se bojao da me Jovanka ne ubije. Jer, bilo je poznato da je ona najbolji strelac ličke devojačke čete i da uvek nosi mali pištolj u torbi, govoreći da je ona “poslednja Titova odbrana”.

Jovanka nije išla u Kinu

Pošto je i ličnog lekara stavila na spisak nepoželjnih bilo je dogovoreno da se Matunović posle povratka iz Kine vrati na VMA, radi mira u kući. Po povratku u Beograd, Tito je naložio da se poređaju pokloni koje je baš Matunović kupio za Jovanku u Kini.

– Bili su tu kimono, lepeze i svila – kaže Matunović. – Svi su lepo bili poređani na stolu. Tito je pozvao Jovanku da dodje i rekao joj:

– Ovo su pokloni za tebe.

– Tvoje mi ništa ne treba – rekla je ljuto, zgrabila čaršav, pobacala poklone, a onda napustila salon. Nije prebolela što je Tito u Kinu umesto nje poveo maserku Darijanu Grbić.

Sestre Grbić bile su mlade i veoma lepe, imale su i povlašćeni status u odnosu na svo drugo osoblje, i Tito je sa njima provodio mnogo vremena – navodi doktor Matunović.

– Kada su one počele da ga masiraju, govorio je da mu je dan bez masaže – izgubljen dan. Starija Radojka bila je vitka, šarmantna, uglađena i obrazovana. Mlađa Darijana bila je malo nižeg rasta ali skladne figure, lepih crta lica i manje inteligentna. Upotrebljavala je u komunikaciji često i vulgarne izraze.

Masaže su bile obavezan, svakodnevni tretman i sestre su Tita naizmenično masirale. Jednom prilikom, kada Radojka nije stigla na vreme na Vangu, Tito je napravio veliku galamu, iako je maserka kasnila iz opravdanih razloga.

Drugom prilikom Jovanka se posle još jedne svađe sa Titom, žalila Matunoviću:

– Tito vam je rekao razlog svađe, a da li vam je rekao da me je ošamario?! Zamislite, doktore! To nije bio običan šamar. U tom šamaru su bili sva njegova mržnja i jed. Zamislite da on meni opali šamar zbog maserke koja nije dostojna ni da mi ime spomene, zbog jedne protuve.

Dok su odnosi Jovanke i Tita bivali sve hladniji, to su odnosi Tita i maserki, posebno Tita i mlađe Darijane, bili sve topliji. Doktor Matunović kaže da je Darijana sve jasnije pokazivala želju da u ime Tita nastupa, predlaže i donosi odluke. Posebno se to videlo krajem 1977. godine, u Igalu, kada je izrazila želju da postane član lekarskog konzilijuma!

– Niko Tita tako dobro ne poznaje kao ja. Poznajem svaku njegovu boru, svaku njegovu dlaku, svaki mladež, svaku bradavicu. Ja Tita mnogo volim. Volim ga ludački. On to zna. I vi ste mogli da zapazite da on prema meni nije ravnodušan. Vrlo je pažljiv, osećajan, iskren i neposredan. Sve što ga tišti ili što mu smeta, on meni otvoreno kaže. Između nas nema tajni. Znam kad mu nije dobro i kad to vama neće da kaže. Doktor Matunović našao se u čudu. Shvatio je da Darijana hoće da bude Jovanka.

– Pokušao sam da joj objasnim da je nemoguće da maserka, pa makar bila i Titova ljubavnica, postane deo tima u kome sede profesori, doktori i znalci. Rekao sam joj da ću morati da se pozabavim njenim psihičkim stanjem. Ona je na to kriknula i pala u histeričan plač. Tito je čuo galamu i ušao u sobu. Pošto je od nje čuo da sam „ja hteo da je napravim ludom i pošaljem u ludnicu“, uzeo ju je za ruku i izveo. Mene je samo prostreleo očima.

Sutradan, doktoru Matunoviću je rečeno da može da se vrati na svoj stari posao na VMA. Tito se sa njim oprostio hladno, a te godine uobičajena novogodišnja korpa mandarina koju je dobijao od Tita – nije stigla. Ubrzo, sestre Grbić dobile su još jednu bitku: “otišla” je i Jovanka, pošto je konačno, u Igalu, postavila Titu uslov – one ili ja.

Maršal, hedonista do kraja, odgovorio je – I ti i one. Jovanka nije prihvatila i bila je udaljena od Tita, a sestre Grbić, koje je Tito neobično voleo, bile su najbliže maršalu sve do posledneg daha.

Podsetimo, uprkos tome što je već duže vreme bio bolestan, tog 4. maja 1980. vest o Titovoj smrti je šokirala i potresla građane bivše Jugoslavije. Objavio ju je Radio Beograd: “Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i Predsedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije objavili su večeras u 18. sati proglas u kome se kaže: Radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije… Umro je drug Tito.”

