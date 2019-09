CIA OTVORILA TAJNA DOKUMENTA, OVO JE BIO PRAVI TITO! AMERIČKI ŠPIJUN OTKRIO PRAVU ISTINU: Sa Brozom je razgovarao 1928, a evo zašto je tvrdio da kad ga je video 1953. to nije bio isti čovek! (FOTO)

Izvesni Marijan Džon Markul iz Los Anđelesa je 1955. godine agentima FBI detaljno pričao o susretu s Titom, za koga je tvrdio da je ruski agent.

"Osoba koja se danas predstavlja kao maršal Tito u stvari nije pravi Josip Broz Tito, već da je reč o ruskom agentu koji je ukrao njegov identitet 1937. godine", tvrdio je on.

Markul je, u razgovoru sa agentima FBI, izrazio zabrinutost oko pravog identiteta Josipa Broza Tita.

Ovaj izveštaj se nalazi u jednom od stotina hiljada dokumenata sa kojih su američke vlasti nedavno skinule oznaku poverljivosti.

Tamo piše: “Gospodin Markul smatra da osoba koja se danas predstavlja kao maršal Tito u stvari nije pravi Josip Broz Tito, već da je reč o ruskom agentu koji je ukrao njegov identitet 1937. godine, kada pravi Tito nestaje u Rusiji.”

U dokumentu se navode informacije o samom Markulu, za kog se zna da je rođen 1909. godine u Livnu i da je postao američki državljanin 1944. godine. U SAD je emigrirao 1936, a učestvovao je i u Drugom svetskom ratu kao član američke vojske.

U izveštaju piše da nije sigurno koliko su informacije koje on daje tačne, ali se navodi i njegova tvrdnja da je on “socijalista i da želi da pruži informacije koje bi mogle biti važne za bezbednost Sjedinjenih Država”.

Markul je posetio Jugoslaviju 1953. godine i u dve odvojene prilike razgovarao sa Titom. Prilikom prve posete je primetio da Tito ima svih deset prstiju na rukama, pa dodaje kako pravi Tito nije imao kažiprst i srednji prst na levoj ruci.

Takođe je primetio kako je Tito iz 1953. veoma obrazovan i da odlično svira klavir, što se nije podudaralo sa njegovim pređašnjim saznanjima o Brozu.

Još jedna stvar koja se nije uklapala je Titova visina. Naime, Markul je tvrdio kako je pravi Broz bio visok oko 180 centimetara, a da je čovek sa kojim se sastao 1953. godine bio visok tek nekih 160 centimetara. On dodaje da je ovaj “novi” Tito imao blagi ruski naglasak i govorio mekim glasom, dok je onaj stari govorio oštrije i grublje, a u izveštaju piše i da je pravi Tito, onaj koji je nestao u Rusiji 1937. godine, bolovao od tuberkuloze.

Markul je “starog” Tita upoznao 1928. godine u Jugoslaviji, a video se sa njim u Parizu 1935. ili 1936. godine i dodaje da je čvrsto ubeđen u to da je taj čovek pravi Josip Broz.

Nakon sastanka sa “lažnim” Titom, Markul odlazi za Zagreb u posetu svojoj sestri Ani, sa kojom deli svoje sumnje, nakon čega njen suprug, izvesni Boris Gorić potvrđuje da i on nije siguran u Titov identitet, kao i da je to stvar o kojoj se šuška širom Jugoslavije.

U izveštaju se navodi kako mu je sestra tada rekla da ni ona ni njen suprug ne veruju u to da je na čelu Jugoslavije pravi Josip Broz Tito i da su prvi put počeli da sumnjaju u to još 1937. godine, kada su čuli njegov glas na radiju i primetili promenu naglaska. Markul još tvrdi kako je njegov otac Ivan poznavao pravog Tita, pošto su radili u istom gradu, i da se i on slaže da je reč o dve različite osobe.

Markul se tokom boravka u Jugoslaviji sastao i sa Aleksandrom Rankovićem, sa kojim je razgovarao tri sata. Za Rankovića Markul tvrdi da je bio glavni čovek zadužen za bezbednost u Jugoslaviji, kao i da je u razgovoru sa njim izrazio svoje sumnje, na šta mu je Ranković odgovorio da ne bi trebalo da se opterećuje takvim stvarima i da bi trebalo da uživa u boravku u Jugoslaviji. Ovo skretanje teme sa Tita je kod Markula samo podgrejalo sumnje, navodi se u nastavku dokumenta.

Markul je agentima FBI ispričao da, prema njegovom mišljenju, jugoslovenske vesti u tajnosti sarađuju sa Sovjetskim Savezom i da će to u narednom periodu svima postati jasno. Izrazio je i uverenost u to da bi se sovjetske vlasti, ako bi to poželele, vrlo lako mogle rešiti Broza, i dodao da sve njegove izjave može potvrditi izvesni Živko Topalović iz Francuske.

Živko Topalović je, kako kaže Markul, dobro poznavao pravog Tita, a jugoslovenske vlasti su ga osudile na 20 godina zatvora, pa je zbog toga prebegao u Francusku. Topalović je verovao da je osoba koja se predstavlja kao Tito zapravo ruski general Nikolaj Lebedev.

Markul zaključuje kako se jugoslovenska vlada samo pretvarala da je u svađi sa Sovjetskim Savezom kako bi dobila pomoć od Sjedinjenih Država, kao i da nikada nije došlo do stvarnog razlaza između ove dve države.

