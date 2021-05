MILENKO REKAO "MAJKU VAM DEČJU, NEĆETE VI DA GINETE" I OTIŠAO U LEGENDU: Tog 4. maja oglasio se JEDAN HRVATSKI GENERAL

Milenko Pavlović, pilot Vojske Jugoslavije poginuo je u borbi sa NATO eskadrilom iznad Valjeva na današnji dan 4.maja 1999. godine.

Kada je 4. maja 1999. stiglo naređenje o poletanju na NATO avione koji su nadleteli Valjevo, Pavlović je dežurao na komandnom mestu u Staroj Pazovi. Javio je svom zameniku da po svaku cenu zadrži mlađeg kolegu da ne poleti i sam je krenuo ka Batajnici. Prišao je avionu i rekao: „Majku vam dečju, nećete vi da ginete, ja ću!“ Izvukao je mladog pilota iz aviona i poleteo put rodnog kraja.

Nažalost, broj protivničkih aviona je bio prevelik a Milenkovom avionu je odmah po poletanju otkazao generator naizmenične struje. Kada je njegov avion bio pogođen, Pavlović se nije katapultirao. Oni koji ga poznaju kažu da nikada ne bi napustio svoj avion, čak i da je za to imao priliku. Njegove poslednje reči koje su se čule u prenosu sa komandom su bile – Imaju me.

Legendarni Milenko Pavlović je posthumno odlikovan Ordenom za hrabrost i Zlatnom letačkom značkom. Iza njega su ostali supruga i dva sina.

O herojstvu Milenka za Kurir je govorio njegov naslednik, Nemanja koji je ispričao sve o danu kada je kao devetogodišnjak saznao da je tata poginuo, kao i kao je iz godine u godinu sve više bio ponosan na njega.

U to vreme bio je komandant 204. lovačkog puka Vojske Jugoslavije, a poginuo je u avionu "mig 29" u borbi sa višestruko nadmoćnijim protivnikom.

Naime, tog 4. maja 1999. godine, kada je stiglo naređenje o poletanju na NATO avione koji su nadleteli Valjevo, dežurao je na izmeštenom komandnom mestu u Staroj Pazovi. Odmah je pozvao svog zamenika i naredio mu da po svaku cenu zadrži mlađeg kolegu da ne poleti. Samo 10 minuta nakon poziva, Milenko je bio na pisti aerodroma u Batajnici.

Prišao je „migu 29" i iz kokpita izvukao mladog kolegu uz reči: „Majku vam dečju, nećete vi da ginete, ja ću!"

Sa piste je poleteo u pravcu Valjeva, a odatle - pravo u legendu. Poginuo je boreći se sam protiv 16 agresorskih aviona. Napadu je odolevao punih 12 minuta, a onda su njegove kolege čule samo dve reči: „Imaju me"...

Bio je to poslednji Milenkov let, ali i poslednji let jugoslovenske avijacije do kraja NATO agresije. Bio je to i poslednji od 11 uništenih MiG-ova 29.

O njegovoj pogibiji iste večeri pisali su svi mediji.

Kakoje njegov sin Nemanja na svom Fejsbuku podsetio, a kako su i mediji pisali, te iste večeri, 4. maja 1999. oglasio se hrvatski general Antun Tus na kanalu Hrvatske televizije, bivši komandant RV i PVO Jugoslovenske narodne armije u bivsoj SFRJ, rekavši:

''Pogibijom pilota Pavlovića, kojeg sam dobro poznavao, Vojska Jugoslavije je izgubila najboljeg pilota i oficira izvanrednih mogućnosti, sa kojim bi se, siguran sam, ponosila svaka avijacija u svetu da ga je imala u svojim redovima''.

Kurir.rs /S. Trajković