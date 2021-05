U ŠOPING PO VAKCINU! Otvoren novi punkt za vakcinaciju u TC Ušće, vakcinacija bez zakazivanja, dostupna sva četiri cepiva

U beogradskom tržnom centru "Ušće" juče je otvoren novi punkt za vakcinaciju na trećem spratu, gde građani mogu da dođu bez zakazivanja i prime vakcinu po ličnom izboru od četiri koje postoje u Srbiji.

Punkt je otvoren od devet sati, a ljudi su čekali u dugim redovima već od šest sati ujutru.

Dr Zoran Bekić, direktor punktova za vakcinaciju na sajtu i u TC "Ušće", rekao je za Kurir da je ovo 221. punkt za slobodnu vakcinaciju u Srbiji.

- Građani Srbije treba da budu ponosni što se nalazimo među malim brojem država koje prednjače u vakcinaciji. Posle perioda masovne imunizacije, prelazimo na sledeći nivo, idemo među ljude, na mesta masovnog okupljanja kao što su tržni centri. Radno vreme punkta naredna tri dana će biti od 10 do 20 sati, a od ponedeljka od 12 do 20.

I zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić bio je na otvaranju punkta, a u obraćanju medijima rekao je da je, zaključno sa jučerašnjim danom, u Beogradu revakcinisano oko 35 odsto punoletnog stanovništva, a vakcinisano oko 43,7 odsto i da nedostaje 87.665 novovakcinisanih kako bismo došli do 50 odsto imunizovanog stanovništva.

- Cilj nam je 750.000 vakcinisanih i verujem da ćemo taj cilj ostvariti do juna. Ušli smo u drugu fazu vakcinacije, koja podrazumeva da vakcinišemo ljude gde žive, gde rade i gde dolaze. Fokus je na mlađoj populaciji, između 18 i 49 godina.

Prijava kao za 60 evra Novac za vakcinisane stiže do 20. juna

Svi građani Srbije koji prime makar i prvu dozu vakcine u Srbiji do 31. maja imaće pravo na dodatnu finansijsku pomoć države u iznosu od 3.000 dinara za vakcinisane. Prijavljivanje će trajati od 1. do 15. juna, i to na isti način kao i za pomoć od 60 evra. - Prijavljivanje je preko sajta Uprave za trezor. Svako ko se prijavi dobiće do 20. juna i tu pomoć od Vlade Srbije - rekao je ministar i dodao da penzioneri ne treba da se prijavljuju, te da će isplata početi od 12. juna.