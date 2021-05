DIGITALNI KOVID-SERTIFIKAT: Stiže potvrda o vakcinaciji koja olakšava putovanje, evo šta će sve pokazivati ovaj dokument

Svi građani koji su prethodnih meseci vakcinisani za nekoliko dana će moći na sopstveni zahtev da dobiju digitalni kovid-sertifikat.

Kako se saznaje u Vladi Srbije, već nekoliko meseci naša zemlja radi na pripremi ovog dokumenta koji bi služio kao dokaz o vakcinaciji i olakšao državljanima Srbije put u inostranstvo. Nadležni objašnjavaju da će se on razlikovati od tzv. kovid-pasoša i da je to druga vrsta isprave.

Prema ranijim najavama, digitalni sertifikat pokazivaće kada ste vakcinisani, preležali koronu ili uradili pi-si-ar test, a jedna od mogućih opcija koja se pominjala je i da će digitalni sertifikat postojati u obliku aplikacije za mobilni telefon.

Srbija je podelila svoje sertifikate sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, kao i sa još nekim zemljama, obelodanila je nedavno premijerka Ana Brnabić.

Srpski sertifikat već priznaje Mađarska. O međusobnom priznavanju pregovaramo sa Grčkom, koja i sama ima sličan dokument, Slovenijom i Izraelom, a moglo bi se očekivati da naš sertifikat prizna i Turska, odakle su stizale takve najave. Što se tiče priznanja od strane zemalja EU to još uvek nije poznato. Do sada se, međutim, još ne zna u kojim zemljama će on važiti.

- Još nije poznato na koji će način EU priznavati sertifikate sa državama van EU, pa i sa nama kao pristupajućom zemljom, ali je najavljeno da će Evropska komisija sarađivati sa Svetskom zdravstvenom organizacijom po ovom pitanju - rekla je nedavno ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.

