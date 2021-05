PORFIRIJE NA METI HRVATSKE TAJNE SLUŽBE: Jednom svešteniku nudili novac za informacije, a drugog ucenjivali BIA OSUJETILA AKCIJU

Od trenutka kad je izabran za poglavara Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije je na meti hrvatske službe.

Sigurnosno-obaveštajna agencija Hrvatske angažovala je najiskusnije kadrove za tu akciju, čiji je primarni cilj bio da pod kontrolu, na ovaj ili onaj način, stave nekog od bliskih Porfirijevih saradnika, navodi Srpski telegraf.

Njihove namere, međutim, osujetile su srpske službe, pre svega, BIA.

- Akcija Hrvata, kako mi to kažemo u obaveštajnom žargonu, kompromitovana je. Čim je patrijarh Porfirije izabran do nas su došle prve informacije šta u Zagrebu planiraju. Operativnom proverom pokazalo se da su tačne i da su Hrvati duže vreme razrađivali plan opservacije poglavara SPC bez obzira na to ko bude došao na tron SPC - objašnjava izvor iz bezbednosnih struktura.

Precizira da su hrvatski agenti, uglavnom preko posrednika, ali i pojedinaca iz SPC stupili u kontakt s pažljivo izabranim ljudima iz patrijarhovog okruženja.

- Nisu, međutim, ni slutili da sve vreme pratimo svaki njihov korak i da smo im znajući šta nameravaju postavili neku vrstu zamke. Oni su na razne načine pokušavali da privole ljude iz bližeg ili daljeg okruženja patrijarha Porfirija na saradnju. Od nekih su prvo tražili benigne informacije planirajući da ih kasnije dublje uvuku u celu priču. Jednom svešteniku iz Patrijaršije su nudili veću sumu novca i redovne mesečne tranše, a drugog su pokušali da ucene nekim navodno kompromitujućim materijalom za koji se na kraju ispostavilo da ga i nemaju. I tako redom... - navodi izvor.

foto: AP/Darko Vojinović

Kad su Hrvati shvatili da je cela stvar provaljena, kako navodi izvor iz bezbednosnih struktura, u kontaktima sa našom stranom su tvrdili da je akciju sproveo neko na svoju ruku.

- Vrh SOA, navodno, nije dao odobrenje da se plete mreža oko patrijarha Porfirija, već je, kako su nam rekli, to rađeno na nižem nivou i na svoju ruku. Naravno, teško da bilo ko može u to da poveruje - zaključuje izvor.

Stručnjaci nisu iznenađeni

Penzionisani potpukovnik KOS-a Ljuban Karan kaže da ga sve ovo ne iznenađuje.

- Udaraju u stubove na kojima smatraju da počiva Srbija kao država i na kojima počiva srpstvo u regionu. Jedan od tih stubova je Vojska, a drugi je SPC. Nije im slučajno u Drugom svetskom ratu prva ideja bila da se Srbi isele ili preorganizuju u neku drugu crkvu u NDH. Nije nikakvo čudo što udaraju na vodeće ličnosti kao što je patrijarh Porfirije. Između ostalog, crkveni velikodostojnici su njihova stalna meta jer smatraju da je to nešto što Srbe održava kompaktnim i uliva im nadu u opstanak na tim prostorima. Često pokušavaju da vrbuju pravoslavne sveštenike, sad, da li su to negde uspeli i u kojoj meri, ne znamo. Ali i kad ne uspeju, pokušavaju da prikažu da je neko naklonjen njima ili Vatikanu, samo da bi izazivali razdor ili nepoverenje u figure unutar SPC - pojašnjava Karan.

Bivši operativac DB-a Božidar Spasić dobro je upoznat sa načinom rada hrvatskih službi.

- SPC je bila predmet i kontraobaveštajne hrvatske službe i obaveštajne službe, koja je dočekivala sveštena lica iz Hrvatske kad dođu u Srbiju, prateći s kim se viđaju i sastaju i kakve kontakte imaju s vlastima. Kad je u pitanju njihov nadzor na teritoriji Hrvatske, tu možemo reći da je sadašnji patrijarh, koji je ranije bio episkop tamo, uvek bio na listi takozvanih prioriteta, što znači među 10 najkontrolisanijih ljudi. Svaki njihov odlazak iz Zagreba u neku od preostalih srpskih crkvenih opština ili zajednica bio je pomno praćen, tajno i javno, ali više ovo prvo. Pouzdano znam da su na merama bili svi s kojima je razgovarao i da su razgovori prisluškivani - priča Spasić.

Naše službe su, precizira Spasić, otkrile da je parohijski dom u kom je Porfirije živeo bio kompletno okružen video-nadzorom i tajnim kamerama.

- Takođe je bilo pokušaja da se stave prisluškivači u službene prostorije. Zanimalo ih je, zapravo, s kim naši crkveni velikodostojnici kontaktiraju i da li neko nešto unosi od dokumenata u crkvene prostorije. Pratili su i kompletnu telefonsku komunikaciju - navodi Spasić.

(Kurir.rs/Srpski telegraf)