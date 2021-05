JOŠ JEDNA ŠANSA ZA AUTOMOBIL I STAN: Večeras novo kolo nagradne igre Uzmi račun i pobedi, u bazenu 2 MILIONA KOVERATA

U sivoj ekonomiji se obrne oko sedam milijardi evra što je vrednost sva četiri auto-puta koje Srbija trenutno gradi, zbog toga je važno učešće građana u borbi protiv nje, rekao je Ivan Radak iz NALED-a.

Od prošle subote krenuo je novi ciklus nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" u kojoj svi koji su poslali koverte sa fiskalnim računima mogu da osvoje automobil ili stan u Beogradu.

Pravila nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" su ista kao i ranije: mogu da učestvuju svi punoletni građani Srbije, treba da u koverti imate najmanje 10 fiskalnih računa ili slipova, a minimalna vrednost na računu mora da bude 100 dinara.

"Očekujemo oko dva miliona koverata u večerašnjem izvlačenju, učestvuju sve koverte uključujući i one koje nisu izvučene u prethodnom kolu i tako će biti i u narednom izvlačenju, a takođe i u jesenjem izvlačenju, tako da skupljajte račune i tokom leta", rekao je Radak.

Nagrade su 16 stanova i 60 automobila "fijat 500L".

"Večeras izvlačimo stan u Zemunskim kapijama i 5 automobila. Od 16 stanova 14 je u Zemunskim kapijama, a dva u Beogradu na vodi. Reč je o većim stanovima, dvoiposobnim i trosobnim, nagradni fond je vredan oko tri miliona evra", rekao je Radak.

Vrednost nagradne igre je pre svega u informativnom i edukativnom karakteru da građani saznaju više o sivoj ekonomiji, kako da se snađete ako vam, npr. daju u kafiću međuračun, a ne fiskalni račun na šta ljudi obično ne obraćaju pažnju.

"U sivoj ekonomiji se obrne sedam milijardi evra, to su četiri auto-puta koja gradimo, to su plate za narednih 5-6 godina za zdrastvene radnike i zato je to veliki problem na koji svi moramo da obratimo pažnju", istakao je Radak.

Zahvaljujući nagradnoj igri sada većina građana uzima i gleda u fiskalni račun.

Najaktivnije lokalne samouprave dobijaju novac za projekte

U igri ne učestvuju samo građani već i lokalne samouprave.

"U prošlom ciklusu smo gledali iz koje opštine stiže najveći broj fiskalnih računa. Opštine su podeljene u tri kategoreije, male, srednje i velike. Najaktivniji u kategoriji malih lokalnih samouprava su bili Blace, Srbobran i Dimitrovgrad. Iz kategorije srednjih: Savski Venac, Kula i Vrbas i Vranje, Bačka Palanka i Pančevo iz kategorije velikiih lokalnih samouprava. Oni su sada dobili po 20.000 evra za projekte", rekao je Radak.

Lokalne samouprave predlažu po tri projekte a građani glasaju koji projekat žele da se realizuju.

"Građani mogu do 28. maja da glasaju u koji od tih projekata da se uloži dobijeni novac. Najviše projekata je za izgradnju ili sanaciju dečijih igrališta, ima dosta projekata i za ulaganje u vrtiće ili za ulaganja u lokalne Domove zdravlja", naveo je Radak.

Da pošalju račune i okušaju sreću građani imaju priliku u još četiri izvlačenja u prolećnom krugu i šest izvlačenja na jesen.

(Kurir.rs/RTS)