DR KON OPTIMISTIČNO O NOVOM POPUŠTANJU MERA: Otkrio koje mere ćemo se najkasnije osloboditi, pa spomenuo i proslave matura

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon rekao je danas da je optimističan kada je reč o epidemiološkoj situaciji u Srbiji i najavio novo popuštanje mera.

- Izlazimo iz nesigurne situacije, očekujemo da će u drugoj polovini juna situacija biti stabilna, sigurna, ali uz prisustvo virusa i tada se može ozbiljno popuštati. Radujemo se ubrzanju opadanja aktivnosti virusa - rekao je dr Kon.

Kako je objasnio popuštanje se odnosi na vraćanje u redovan život.

- Moći ćemo sve aktivnosti koje inače sprovodimo da se sprovode uz mere opreza. Najsporije ćemo isključiti maske, to treba shvatiti. Pali smo na dvocifren broj i u Beogradu, a i pad broja umrlih je jako važno doseći. Kada vidimo da je situacija potpuno mirna tada nema smisla ni držati sve zatvoreno, ali mere opreznosti će biti na snazi - objasnio je epidemiolog za TV Prva.

Kada je reč o vakcinaciji dr Kon ističe da je važno da imamo više od 50 odsto vakcinisanih.

- Nadam se da će u celoj Srbiji da se dosegne obuhvat gde je više od 50 odsto vakcinisanih, važno je da veliki gradovi dostignu taj obuhvat jer se na taj način smanjuje obolevanje u Beogradu i rasejavanje virusa iz Beograda - rekao je dr Kon koji je danas na Adi Ciganliji gde je postavljen punkt za vakcinaciju.

Mobilni autobus za vakcinaciju danas je na Adi Ciganliji od 9 do 17 sati gde svi zainteresovani građani mogu da prime vakcinu.

Najmanji broj vakcinisanih među mladima

- Poslednji dana, što se tiče Beograda pokazuju da je blizu polovine od onih kojih se vakcinišu, pripadaju u grupi do 35 godina i to je dobro. Nismo ih pozivali od samog početka, jer se vakcinacija sprovodila u fazama. Bilo je najvažnije zaštiti najugroženije. Mladi nisu najugroženiji, ali mogu najviše da zadrže virus. Radi zaštite sebe i okoline pozivam ih da se odazovu jer je to način da se vratimo u život - istakao je dr Kon.

Spomenuo je i proslave matura koje su kako je istakao prošle godine pravile velike probleme.

- Sada ima mogućnosti da se vakcinišu i oni od 16,17 pa i oni od 18,19 godina. Proslava će biti ali kasnije to je stav i ne bi trebalo da se odstupa od toga. Nemojte da pravite tajne proslave, taman smo na kraju ovoga svega i treba se strpiti i organizovano proslaviti uz maksimalnu kontrolu - zaključio je dr Kon.

(Kurir.rs)