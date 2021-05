DR KON O KOLEKTIVNOM IMUNITETU: Beograd blizu cilju od 50 odsto imunizovanih, otkrio i da li nas čeka sigurnija zona od 21. juna

Na Sava promenadi danas je stacioniran mobilni autobus za vakcinaciju u kojem se za devet dana vakcinisalo više od 2.000 građana.

Juče je oboren i dnevni rekord, pa je na Zemunskom keju vakcinisano 437 osoba.

- Juče je bio lep dan, pa je i rekord oboren. Za dan je vakcinisano 437 osoba, što je pun pogodak. Treba prići ljudima, govoriti o vakcinaciji i apelovati da što više ljudi primi dozu. I sada pozivam na vakcinaciju koja je važna kako bismo zaštitili i sebe i čitavo društvo – kaže epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon.

Na pitanje koliko smo daleko od kolektivnog imuniteta, dr Kon kaže da smo u Beogradu na 46,7 odsto imunizovanih, a ciljni procenat, kojem smo sve bliži iz dana u dan, je 50.

- Tih 50 odsto trebalo bi da stvori barijeru imuniteta koja će dovesti do daljeg naglog opadanja aktivnosti virusa i do toga da se nađemo u jednoj sigurnijoj zoni. Ni to, naravno, nije dovoljno, ali situacija će biti znatno bolja – kaže dr Kon.

Budući da se 21. jun pominje kao datum postepenog povratka u normalan život, dr Kon kaže da moramo biti oprezni.

- Moramo da pratimo aktivnost virusa i, ako bude takve sreće i truda, može da se desi da varijanta bude upravo optimistična. U svakom slučaju, pre 21. juna na nju ne treba računati – kaže dr Kon.

Predsednik Opštine Savski venac Miloš Vidović pozvao je građane da se vakcinišu, ističući važnost imunizacije.

- Još jednom pozivam građane da danas do 17 sati dođu na Sava promenadu. Posebno sam ponosan na građane Savskog venca koji su se masovno odazvali vakcinaciji. Prema podacima, preko 65 odsto ukupnog punoletnog stanovništva Savskog venca je već vakcinisano – kaže Vidović.

(Kurir.rs/Pink)