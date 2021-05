DR ŠEKLER NAMRŠTEN: Vidim da se vi već radujete, setite se kako je bilo prošle godine u ovo vreme!

Kao da pričamo o različitim državama, i o različitim rezultatima, ne možemo još uvek da se radujemo da smo pobedili koronu kada na dnevnom nivou imamo više od 10 preminulih, poručio je doktor Milanko Šekler.

Gostujući u jutarnjem programu TV Prva, voditelji su ga upitali da li je sve u redu u Kraljevu, odakle se Šekler javio, jer je na licu imao "namršten" izraz.

- Nisam namršten, samo vidim da se vi već radujete kao da je sa koronom gotovo, a to uopšte nije slučaj, i ne možemo da pričamo o bilo kakvoj pobedi kada dnevno imamo više od 10 preminulih od korone - istakao je Šekler.

Šekler je obrazložio svoje razmišljanje da je prerano govoriti o boljoj kovid situaciji.

- To je kao da ja odem kod nekog seljaka i vakcinišem 10.000 kokošaka, i kažem mu "to ti je završeno", pa ubio bi me - kazao je Šekler.

Moramo da se setimo, naveo je Šekler, da smo i prošle godine imali sličnu situaciju u ovo vreme, kada smo proglasili kraj pandemije, a posle je, kaže, ponovo buknulo.

- Iako sada imamo vakcine, moramo da budemo svesni da 40 odsto revakcinisanih nije mnogo. Potrebno nam je barem 55-60 odsto imunizovanih, jer imamo Izrael, Čile, Sejšele, koji su imali oko čak 60 potpuno vakcinisanih, pa se situacija pogoršala - objasnio je Šekler.

Na pitanje šta misli o bezbednosti na proslavama koje se najavljuju, Šekler ni tu nije optimistčan.

- Pitanje je kako će se kontrolisati te proslave. Ja vas molim i preklinjem da se poštuju one mere koje su sada na snazi. Nemojmo to opet da radimo - naveo je Šekler i dodao da smo mi mala epidemiološka celina da bismo mogli da pravimo podele na situaciju, na primer, u Beogradu i Kraljevu, jer to nije prava slika.

(Kurir.rs/Blic)