DR TIODOROVIĆ O UKIDANJU MERA 21. JUNA: Ova dva broja su ključna za povratak normalnom životu

Član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa epidemilog prof. dr Branislav Tiodorović kaže da je došlo je do tendencije začajnog pada novozaraženih.

Ipak, upozorava da se to ne dešava toliko brzo koliko se očekivalo i da virus i dalje cirkuliše među onima sa slabijim imunitetom.

Ponavlja da je lek za to vakcinacija.

- Sada je trenutak da se pojača rad na vakcinaciji, da se obuhvati što veći broj mladih i sredovečnih za što kraće vreme, a sa druge strane da sve mere sprovodimo što jednostavnije kako bismo se pripremili za normalin život u naredna dva-tri meseca - navodi Tiodorović.

Ukazuje da je situacija na jugu i jugositoku Srbije slična kao i severnijim krajevima i Beogradu, gde je u kovid režimu ostala samo specijalizovana bolnica u Batajnici.

- Prepolovili smo pa čak sveli i na trećinu broj kovid bolnica. Svi podaci se kreću u dobrom. Ipak i dalje imamo umrlih, a svaki život je neprocenjiv - kaže Tiodorović.

Na pitanje kako mogu da utiču na epidemijsku situaciju oni koji se sa puta iz inostranstva vraćaju zaraženi, čak i oni koji su primili obe doze vakcine, Tiodorović kaže da se prema njima mora nastaviti primena zdravstvenih mera.

Uzrok što se neki vraćaju zaraženi Tiodorović vidi u tome što nevakcinisani za put prilažu negativni pi-si-ar test star 72 sata.

- Ako takva osoba boravi na putu sedam ili 14 dana, to su rizici za inficiranje. Povratinci će morati da se kontrolišu pa će zato kovid ambulante koje rade u prilično redukovanom režimu i dalje biti u pogonu - naglašava Tiodorović.

Tiodorović smatra da su mladi shvatili da je vakcinacija važna.

- Prema njima se mora primeniti drugačija poruka u odnosu na starije, mora se usmeriti prema onome što žele, druženju i okupljanju koje ne sme biti bez ograničenja. Mogu aktivno da učestvuju na proslavama mature i budu na stadionima time što će se vakcinisati - ponavlja Tiodorović.

Ukazao je da se neće insistirati da oni koji su kontraindikovani da se vakcinišu, ali će morati da prilažu negativni pi-si-ar test.

Na pojedine tvrdnje da je za kolektivni imunitet potrebno 90 do 95 odsto vakcinisanog stanovništva, Tiodrović kaže da epidemiolozi računaju da je za to potrebno 60 do 70 odsto računajući i one koji su preležali bolest i imaju dobar titar antitela.

Kao primer za to naveo je Maltu i Izarel a da je na putu za to i Velika Britanija. Ako budemo odgovorni i vakcinisali sve mlade imaćemo sigurniju situaciju, navodi Tiodorović.

- Naglašava da je cilj da se spustimo na ispod 100 infekcija dnevno i do pomenutih 60 do 70 odsto imunizovanih. Rok za ukidanje mera uzet je 21. jun kao Dan muzike. Ako se sve lokalne zajednice potrude da se postignu zacrtani rezultati, ukidanje mera mogli bismo da pomerimo i na polovinu juna - zaključuje Tiodorović.

