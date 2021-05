DR TIODOROVIĆ IMA ODGOVOR NA PITANJE KOJE SVE ZANIMA: Evo kada ponovo možemo na veselja, spomenuo i skidanje maski

Ako broj novozaraženih bude padao i ukoliko se vakcinacija sprovede u većem obuhvatu, moguće je da nakon juna očekujemo proslave do 200 ljudi, ali uz mere opreza.

Ovo kaže epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović, i napominje da je naš prvi cilj broj ispod 1.000 dnevno zaraženih.

Kako dodaje, idealan broj koji očekujemo je svakako dvocifren ispod 100 novoobolelih, što će značiti povratak u normalu. Ispunjenje tog prvog cilja ispod 1.000 zaraženih dnevn očekuje se tokom maja, dok bi u junu taj broj bio sve manji.

Medutim, mladi očekuju koncerte, slobodne izlaske, oni koji čekaju red kod matičara žele svadbu, te se nameće pitanje šta bi konkretni brojevi novozaraženih značili za nas i da li možemo da očekujemo neke velike manifestacije?

Akcija s mladima

Profesor Tiodorović kaže da se sprema zajednička akcija s mladima koja ima za cilj veći obuhvat vakcinacije kod mladih ljudi.

Da bi se održale veće manifestacije, neophodno je da budu stvoreni uslovi obezbedenja od mogućih rizika. Primera radi, mladi su željni Egzita i drugih muzičkih manifestacija, te se s njima i priprema jedna zajednička akcija kako bi imali jedan veći obuhvat vakcinacije. Velika kampanja počinje 15 maja, kada se očekuje da imamo veći broj mladih vakcinisanih ljudi - kaže prof. dr Tiodorovic.

Podseća da je motiv akcije po vratak u normalu, odnosno da mladi u normalnijim uslovima mogu da posećuju takve manifestacije.

- To bi bilo značajno ohrabrenje, a ujedno početak stvaranja povoljnih uslova za tako nešto. Izrael i Španija su dali određene povlastice vakcinisanima, ali to nije samo medicinsko, već i pravno pitanje, kao i etičko. Zbog toga moramo biti obazrivi kako bi sve ostalo u za konskim okvirima - naglašava profesor.

Proslave krajem juna

Svadbe, proslave, mature, krštenja, sigurno ih neće biti u maju, ali u zavisnosti od epidemiološke situacije, nakon juna meseca, ako sve bude po planu, možda bi se moglo razmisljati i u tom pravcu.

- Svadbe, proslave, mature, to nećemo moći da pustimo u maju. Smatramo da je nemoguće da se u tako kratkom periodu stvore uslovi. Možda će biti. Što se tiče svadbi, krštenja, matura, negde u junu, kada budemo imali i jasnije podatke iz maja meseca. Ali tu postoji bojazan, ako kažemo može svadba do 50 ljudi, ko će to ispoštovati? Zatim da jedna trećina restorana, hotela bude korišćena za svadbe, i to je pitanje hoće li biti tako. Ipak, ako broj novozaraženih pada, vakcinacija bude energičnija, većeg obuhvata, možda posle juna meseca možemo imati i proslave do 200 ljudi, ali uz mere opreza - kaže profesor Tiodorović.

Maske nećemo uskoro skinuti

Da li ćemo dostići idealan dvocifren broj u skorije vreme, zavisi od nekoliko faktora, a pre svega od našeg ponašanja. Neke mere će sigurno ostati na snazi i tokom godine, a to su svakako maske i distanca

- Maske i distanca će sigurno ostati još dugo, posebna pažnja će svakako biti usmerena ka ugostiteljskim objektima. Moguće i do kraja godine da ostanu, jer i kad postignemo kolektivni imunitet, postoje oni koji ne mogu da prime vakcinu iz zdravstvenih razloga. Moramo i o tome da vodimo računa. Ako vakcinišemo 60, 70, 80 odsto, onda zaista imamo uslove da i oni koji nisu vakcinisani budu zaštićeni jer oko sebe imaju ljude koji su vakcinisani. Dakle, sve zavisi od vakcinacije, poštovanja mera, kako bismo od druge polovine godine bilo što bliži normalnijem životu - poručuje profesor Tiodorović.

