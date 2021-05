STUDENT TEOLOGIJE PRODAO AUTO I SA 4.000 EVRA POMOGAO U LEČENJU MALOG GAVRILA: Bio je petak, ustao sam i tada sam rešio

Tridesetogodišnji teolog Marko Prodanović sa porodicom živi u stanu supruginih roditelja na Novom Beogradu. Iako, kako kaže, "vodi prosečan život", u ponedeljak je prodao auto i nešto više od 4.000 evra uplatio za lečenje malog Gavrila Đurđevića. Zahvaljujući višemesečnim naporima, solidarnosti velikog broja ljudi koji su poput Marka na licitacijama prodavali najrazličitije stvari, pa do kapitenske trake jednog od najvećih savremenih fudbalera Kristijana Ronalda, i konačno, pomoći države, osmomesečni dečak otišao je na lečenje u Mađarsku. "Zvučaće kao kliše, teolog koji priča o Bogu, ali stvarno sam ustao jedno jutro, to je bio petak i jednostavno sam znao, to je to. Rekao sam ženi da ćemo pare od auta dati za Gavrila, a ona je rekla: 'Može, super", prepričava Prodanović kako je došao na ideju da pomogne ljudima koje nikad video nije.

Prošlog petka je prelomio.

Osmomesečni Gavrilo boluje od retke spinalne mišićne atrofije, koja se ispoljava gubitkom osnovnih životnih funkcija, kao što su hodanje, varenje hrane, gutanje i disanje "Kad se postaviš kao roditelj u toj situaciji i zamisliš kako bi se osećao nemoćno da ti je dete u takvoj situaciji, natera te da moraš da deluješ. Tad je još falilo 800.000 evra, a ostalo samo nekoliko dana, mislio sam da je to prevelika suma da se skupi isključivo porukama", opisuje Prodanović. Pošto je vreme isticalo želeo je da "stvar pogura", koliko može. Zato je i objavio da je prodao auto i koju cifru je uplatio. "Prvo nisam želeo da to stavljam na Fejsbuk, ali sam pomislio da će to da podstakne još nekog da uplati nešto. Meni je sve ovo bilo malo opterećenje, jer nisam znao kako će ljudi reagovati, a dali su i drugi, možda i više da se i ne zna", kaže skromno. Vest da je samo od Prodanovića i prodaje automobila 475.930 dinara uplaćeno za Gavrilovo lečenje pozdravile su hiljade ljudi na društvenim mrežama.

Kako je tekla prodaja? Vrlo glatko, bez cenkanja, naprotiv. Za ukupno četiri dana prodat je za veću sumu od one koju je tražio prodavac, iako mu predstoje i neke popravke. Marko kaže da je odmah prvog dana dobio desetak ponuda. "Momak kom sam prodao javio se iz Gračanice i 'na prvu' je rekao da dolazi. Nije ni pogledao auto, a uzeo ga je, to je Nemanja Todorović, treba i njega da pomenemo", prepričava Prodanović.

U petak je postavljen oglas, a već u ponedeljak su obavili sve procedure i sitroen je otišao na KiM. Inače, Prodanovići ne poznaju roditelje malog Gavrila, niti su se stupili u kontakt. Marko je samo viđao mnoge apele za pomoć u medijima. "Video sam njegove roditelje na televiziji, video sam da su pobožni i da su iz Kragujevca, gde sam ja išao u srednju bogoslovsku školu. Sad kad sagledavam, ima tako nekih sitnica oni se prezivaju Đurđević ja slavim Đurđevdan, ali nemamo nikakve konkretne veze", kaže Prodanović. Milosrđe je u osnovi u pravoslavlja, dodaje. "Gospod kaže 'kad god pomognete bilo kome, meni ste učinili", citira teolog. Kako žive Prodanovići? Prilično prosečno. "Ja sam srećno udat, živimo kod tasta u stanu, normalno jedno domaćinstvo", kaže kroz smeh Prodanović, rodom iz Republike Srpske. I on i supruga rade, i imaju trogodišnju ćerku. Auto sitroen C5 koji je sad prodao prestao je da vozi tokom pandemije i planirao je da ga se reši, jer mu je bio višak. "Taj je bio moj, a imamo tastov auto koji možemo da koristimo kad nam zatreba", dodaje. Markova supruga Nina Prodanović, ne krije ponos za suprugov gest. Podržala ga je bez razmišljanja. Uverena je, kaže, da je to za njega samo početak. "Moj Marko je jedan predivan čovek, to pokazuje svaki dan, i neverovatan otac koji je posvećen 120 odsto našoj ćerki. Nemam šta da kažem za njega nego da je anđeo, ali neću previše da ga hvalim", kaže Nina, inače umetnica, u šali.

Šta dalje? Zakazani termin 25. maj bio je i rok za prikupljanje poslednjih 500.000 evra, od dva i po miliona - što je cena leka za Gavrila, koji boluje od retke i smrtonosne - spinalne mišićne atrofije. "Nadamo se da će terapiju primiti već početkom juna, posle preliminarnih analiza", rekla je u ponedeljak pred put Nevena Đurđević, Gavrilova majka.

Marko Prodanović kaže da mu je to najvažnije i da se moli Bogu da se Gavrilo brzo oporavi. Drago mu je da se i na ovom primeru pokazalo koliko u Srbiji ima solidarnih ljudi. "Sigurno je to moglo još mnogo bolje, da nas je 2,5 miliona poslalo samo po evro davno bi to bilo skupljeno, ali svejedno, vidi se da ima dosta dobrih ljudi". Ipak, jasno je da mali Gavrilo neće biti poslednji kome će veliki novac biti neophodan da bi nastavio život. "Nažalost, ima još takve dece i nadam se da će se neko, pošto su pare za Gavrila skupljene, tako isto odreći nekog vlastitog zadovoljstva pa će pomoći nekom drugom. Onda će neko treći videti od njega i tako će ići dalje", nada se Marko Prodanović.

