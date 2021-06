DR TIODOROVIĆ: Popuštanje mera bilo za očekivanje, otkrio šta je potrebno da bi se organizovali veliki festivali

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović je rekao da je na popuštanje mera uticalo to što su podaci u opadanju.

"U toku meseca ćemo doći na ono što želimo, a to je da budemo ispod 100 na dnevnom nivou, najbolje je na 35, a onda bismo bili među nekoliko zemalja u Evropi koje održavaju nizak nivo", naglasio je Tiodorović.

Istakao je da situaciju treba sagledati realno i održavati je. Mnoge zemlje su, kaže, počele da popuštaju mere, kao i Srbija.

"Ovo popuštanje bilo je za očekivanje, moramo to da radimo oprezno i strpljivo, na taj način se pobeđuje ova bolest", ističe Tiodorović.

Teško je, kaže, odgovoriti na pitanje kada bi mogle da budu dozvoljene svadbe i veselja.

"Odgovor ne može biti drugačiji od toga da pratimo kretanje novozaraženih. Naše bolnice se prazne, prelaze u normalan rad, znači da smo na dobrom putu, to znači da će nam dve kovid bolnice, Batajnica i Kruševac, primati bolesnike ako se budu pojavili", rekao je epidemiolog.

Dodao je da će verovatno polovinom juna situacija biti nešto jasnija.

"Imamo jedan prirodni proces, posle velikih talasa obično se dešava da imamo manji broj novozaraženih. Veliki je uticaj vakcinacije i njome epidemiju možemo suzbiti dotle da možemo normalnije da živimo", naglašava Tiodorović.

Govoreći o organizovanju velikih festivala, član Kriznog štaba navodi da i to zavisi od vakcinacije mladih ljudi.

"Ako se mladi ljudi vakcinišu većim obimom, ovo od 20 odsto za ljude od 18 do 35 godina, to nije dovoljno, treba da budemo bar na 50 odsto, onda se može očivati da svi naši festivali stvarno budu otvorenog tipa za one vakcinisane, pi-si-ar negativne ili antigenski test. Ako budemo iskoristili ove dane pred nama da se mladi vakcinišu, imaćemo taj rezultat", navodi tiodorović.

Ukazao je da 15 gradova već ima ispunjenu "kvotu" od 50 odsto vakcinisanih građana, a desetak gradova je na tom putu.

"To je dobar trend, sad moramo posvetiti pažnju onim manjim gradovima koji nemaju čak ni 20-25 odsto, mora više da se uradi. Mladi moraju da imaju interes koji treba razumeti, treba shvatiti da njima treba druga motivacija – lepši, komotniji život, uživanje u muzici i prirodi", ukazao je Tiodorović.

