METEOROLOG OBJAVIO NOVU PROGNOZU ZA NAREDNIH 15 DANA: Oblaci i padavine odlaze, ali ne zadugo! Evo kakvo nas vreme čeka za vikend

do 28 stepeni

Nakon nekoliko dana nestabilnog vremena, meteorolog Đorđe Đurić najavio je konačnu stabilizaciju vremenskih prilika.

- Srbija je i danas pod uticajem visinskog ciklona, koji se svojim centrom nalazi malo istočnije od nas. Ovaj sistem odgovoran je za oblačno vreme sa čestom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a tako će biti i tokom dana. Na severozapadu i zapadu biće suvo. Inače, tempeature su i danas kao i juče prave jesenje. Iako je danas prvi dan klimatološkog leta, maksimalna temperatura biće u Srbiji od 15 do 19 stepeni, što su vrednosti temperatura koje odgovaraju sredini aprila i sredini oktobra - napisao je Đurić na Fejsbuku.

Dalje navodi da je došlo vreme na oblaci i padavine konačno odu.

- Od sutra konačno slabi uticaj visinskog ciklona i on napušta naše područje i kreće se dalje na istok preko Crnog mora, a sa njim odlaze i oblaci i padavine. Dakle, od srede nas očekuje sunčano i toplije vreme, uz razvoj oblačnosti tokom dana. Iako će biti toplije u odnosu na prethodne dane, biće i dalje sveže za ovo doba godine, jer će se naše područje nalaziti pod uticajem severnog i severozapadnog strujanja. Maksimalna temperatura biće od 18 do 22, u Beogradu oko 20 stepeni, dok je višegodišnji prosek maksimale temperatura za početak juna od 24 do 27 stepena - napisao je meteorolog.

Đurić dodaje da će u četvrtak i petak pod uticajem visokog vazdušnog pritiska biti sunčano i malo toplije, uz temperature od 20 do 25 stepeni, u Beogradu do 23. U četvrtak će duvati jak severozapadni vetar.

Šta nas čeka za vikend?

- Tokom vikenda temperature će biti u skladu sa kalendarom. Makismalna temperatura biće uglavnom od 23-24 do 27-28 stepena. U subotu se očekuje pretežno sunčano do umereno oblačno, dok se u nedelju nakon sunčanog prepodneva, sredinom dana, posle podne i uveče očekuje promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom i to prvo na zapadu i jugozapadu Srbije. Tokom vikenda vetar veoma slab - najavio je Đurić.

Međutim, kako je napisao, početkom sledeće sedmice biće nestabilnije sa pljuskovima i grmljavinom, uglavnom tokom ponedeljka, a biće i za par stepeni svežije.

Prema trenutnim proračinama, u prvoj polovini juna temperature će manje-više biti oko prosečnih vrednosti i ne očekuju se vrućine i dani sa temperaturama višim od 30 stepeni - precizirao je Đurić.

(Kurir.rs)