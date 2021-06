DIREKTORKA ŠKOLE NEĆE DA VRAĆA PARE U DRŽAVNI BUDŽET, KAKO TRAŽI INSPEKCIJA: Ne dam 180 miliona, idemo na sud ako treba!

Ukoliko konačno rešenje budžetske inspekcije bude da moramo da uplatimo oko 180 miliona dinara u republički budžet, sledeći korak je Upravni sud. Novac nećemo da uplaćujemo u budžet jer nismo ništa protivzakonito uradili, kaže za Kurir dr Vera Petrović, predsednica Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd (ATUSS), kojoj je budžetska inspekcija Ministarstva finansija dala rok od 90 dana da vrati oko 180 miliona dinara, što je oko 1,5 miliona evra, u državni budžet.

ATUSS je pravni naslednik Visoke škole elektrotehnike i računarstva, čija je direktorka bila Vera Petrović. Ova visoka škola je sa još četiri druge 2019. postala odsek novoosnovane ATUSS, čija je predsednica Petrovićeva. Budžetska inspekcija češljal" je period od 1. januara 2018. do 1. februara 2021. i našla da je oko 180 miliona protivzakonito i nenamenski trošeno na stimulacije, povećanja plata, nagrade, poklone... I naloženo je da te pare vrate u budžet.

Petrovićeva navodi da je novac, za koji je naloženo da treba da se vrati u budžet, mera data u zapisniku budžetske inspekcije i dopuni zapisnika, a da se tek očekuje rešenje, posle koga će možda biti i pravnog postupka.

- Osporene stimulacije isplaćivane su iz sopstvenih prihoda, a ne iz budžetskih sredstava, i to u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, drugim propisima i donetim aktima, što se i u samom zapisniku konstatuje - priča Petrovićeva i dodaje:

- Nije bilo ni nenamenskog, ni nezakonitog trošenja novca. Iako je budžetska inspekcija dala rok do 5. avgusta, a ne do 12. jula, kako ste objavili, da neki novac vratimo u budžet, ne može se vratiti nešto što nije dobijeno.

Petrovićeva navodi da je nenamensko trošenje ono koje nije predviđeno finansijskim planom, a da je kod njih sve istim predviđeno i usvajano u završnom računu, pa potom dostavljano Ministarstvu prosvete.

- Da je bilo problema sa prihodima i rashodima, do sada bi neko verovatno ukazao na to. Stimulacije su isplaćivane iz sopstvenih prihoda ustanove. Ministarstvo nam transferiše budžetska sredstva po koeficijentima i uredbama iz 2004, dakle još iz doba viših škola. U uredbi postoji dodatni koeficijent za rukovodioca grupe, katedre ili odseka, a mi imamo rukovodioca studijskog programa. Dakle, tu je reč o tumačenju uredbe, jer smo od 2007. prešli iz više u visoku školu i od tada imamo strudijske programe, ali nemamo grupe i katedre - kaže i nastavlja:

Kontrole

Blate me da bi me skinuli

- Sve ovo je već odavno otpočelo kako bi me oblatili i skinuli s mesta predsednika Akademije i kako bi to bio neko ko iz dva pokušaja nije uspeo da me pobedi. Trenutno nas kontroliše i DRI, prosvetna inspekcija stiže u ponedeljak, upravo sam obaveštena da me je Inspekciji rada tužio nepostojeći sindikat ATUSS, tako da svako radi svoj posao - kaže Petrovićeva.