SADA JE NAJKLIZAVIJE! Dr Kon o svadbama i novim merama: Razjasnio pravilo koje sve zbunjuje pa otkrio šta ga pogađa na utakmicama

Da li smo "nokautirali" virus ili je moguće da se uskoro ponovo rasplamsa? Na ovo pitanje je odgovorio dr Predrag Kon, vodeći epidemiolog medicinskog dela Kriznog štaba Srbije.

Ono što mnoge buni kod novog popuštanja mera, jeste do kada je muzika po kafićima zapravo dopuštena?

"Do 18 časova. I to je iz jednostavnog razloga, jer glasna muzika utiče na ponašanje. Mi pokušavamo da izbalansiramo mere da se i dalje spušta obolevanje i da ne može da se podigne aktivnost virusa", rekao je dr Kon za TV Prva.

On upozorava i da smo sada u specifičnoj situaciji, i sada je najvažnije da istrajemo.

"Sad smo pred sam kraj kad je najklizaviji teren. Virus je u nokdaunu, samo što ga nismo srušili. Beograd koji je prednjačio u broju zaraženih, sada stagnira. Više opada broj zaraženih u manjim gradovima. Sve je to moglo da se očekuje u velikom gradu, gde je veliki broj rizičnih mesta, gde je bilo kršenja - a bilo ga je, a to znači i da može da dovede do ponovnog povećanja", kaže dr Kon.

Napominje da je to moguće iako se ponašamo disciplinovano i vakcinisani smo.

"Nedelje su u pitanju da spustimo virus do tog nivoa da nema ozbiljnog rizika. Kada se budemo otvarali, moraju da se preduzme mere da ne budu na nivou zabrane, već da svako razmišlja o posledicama. Ako planira svadbu da razmišlja da li su gosti vakcinisani, testirani... to će biti moralna obaveza pojedinca. Niko ne želi da napravi svadbu i zarazi sve goste. Kako važi za svadbe, to važi i za ostale proslave i okupljanja", kaže epidemiolog i dodaje:

"Zaista se radi o nedeljama, nestrpljenje je veliko, zabrinutost da se sve ne pokvari je takođe velika."

Da li možemo da očekujemo da će se vratiti ponovo najgori scenario kakav smo imali na zimu?

"Takav porast nije moguć. Moralo bi da dođe do takve izmene virusa da svi oni koji imaju imunit budu osetljivi", objasnio je dr Kon.

Hoćemo li ovog leta ispratiti koronu na put bez povratka?

"Kod nas nema porasta, sad je usporavanje virusa. Ipak, upozoravam, dužnost nam je da se prati situcija. Reći da neće biti biti više korone je neodgovorno. Malo je verovatno da će na leto biti takvog porasta koji bi nas uznemirio. Na jesen je gotovo nemoguće očekivati da ništa uopšte ne bude. Nema drugog izlaza od vakcinacije", ističe dr Kon.

Za Kona, utakmice sa publikom su neprihvatljive u ovom trenutku.

"Znam da je nestrpljenje veliko, ali se mora sačekati. Neprijatno me pogodilo što je bilo publike na utakmicama. Čim se neko tako izdvoji, kreće lavina: 'Kako mogu oni, a ne možemo mi?' Onda se stvara atmosfera bojkota mera. Trenutno je prisustvo virusa tri osobe na 100.000, znači ako je na košarkaškoj utakmici Zvezda - Budućnost bilo 4.000 ljudi, postoji verovatnoća da nema virusa, ali opet, postoji neki rizik. Kada je to tako masovno kao što je utakmica, to je za mene poziv na bojkot", naglasio je Kon.

(Kurir.rs/Mondo)