DR TIODOROVIĆ O NOVOM UDARU KORONE: Rano je još za slavlje, zatišje može biti i do 3 meseca dok se nakupi gorući materijal

Za kolektivni imunitet potrebno nam je između 60 i 70 odsto prokuženosti, što ćemo mi u nekom periodu i ostvariti, rekao je profesor dr Branislav Tiodorović.

Istakao je da je još uvek rano za slavlje kada je reč o epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji.

- Iako smo zamišljali da ćemo odjednom odbaciti maske, vratiti se normalnom životu, to neće ići tako lako sve dok se proces vakcinacije ne obavi u što većem obimu. Rano je još za slavlje, ali je svakako neophodno da se zivot vrati u normalu, i to postepeno Ako nastavimo sa vakcinacijom, pratimo poštovanje mera, budemo obazrivi kako bi dnevne brojke spale na 100 što je zaista idealno, dok je onaj super ideal 35 na dnevnom nivou. Pitanje je kada ćemo to uspeti, ali to bi nas dovelo u najsigurniju zonu - rekao je dr Tiodorović.

Naglasio je da je važno da se nastavi proces imunizacije.

- Iza svakog većeg talasa ide zatišje, to je prirodni proces, to uvek tako ide. U velikom talasu se ljudi ponašaju mnogo ozbiljnije, a kada brojke padaju, onda se opuste, kao što sada imamo opuštanje. Možda će proći mesec, dva, pa i tri, dok se nakupi "gorući materijal", zato je važno da se nastavi proces imunizacije. Iskreno ne verujem da ćemo imati udar kakav smo imali u prethodnom periodu, to nikako, ali rizik postoji i postojaće. Vakcinacija traje i daje efekat i ljudi ne bi trebalo da odlažu nego da se vakcinišu, kako bismo sto pre dostigli željeni nivo zaštite. Ima onih koji se nisu vakcinisali iz odredenih razloga, dok ima onih koji bez razloga odlazu - kaže epidemiolog.

Iako se polako život vraća u neke normalne tokove, mere su i dalje na snazi a rizik od zaražavanja uvek postoji. Po svemu sudeći, nećemo se tako lako pozdraviti sa koronom, jer ovaj problem ne tiče se samo jednog grada, jedne zemlje, već planetarno. Sve dok negde na svetu opstaje virus, postoji šansa da uvek dođe i do nas.

- Nema mnogo biranja, moramo da budemo oprezni i da postepeno ukidamo mere, ne odjednom kako bi neko zamišljao, e sad može sve. Izraelci ne nose maske, na Malti tako de, Velika Britanija je na tom putu, ali uvek ostane taj deo populacije koji nije zaštićen a ne ponaša se shodno merama, tako da uvek potencijalno žarište postoji. Možemo mi u Evropi da postignemo sjajan rezultat, ali ako virus opstaje bilo gde na svetu, postoji opasnost da dode do nas. Znači ovo je jedan globalni problem i dosad je valjda svima jasno da na ovome moramo svi kompletno da radimo, zajedno. Dakle, kolektivna odgovornost je neophodna - dodaje profesor Tiodorovic.

