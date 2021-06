ALAVI! TRGOVCI DERU POTROŠAČE MARŽAMA ZA JAJA: Nabave ih za 6 dinara a prodaju za 18!

Dok je uoči Uskrsa pakovanje od 10 jaja u prodavnicama koštalo oko 100 dinara, a neki trgovci kupce mamili i cenom od sedam dinara po komadu, sada, samo mesec dana kasnije, u radnjama se ne može kupiti pakovanje sa 10 jaja ispod 140 dinara, što je čak 14 dinara po komadu.

U pojedinim trgovinama isto pakovanje košta čak 180 dinara, to jest 18 dinara po komadu, iako je, kako proizvođači tvrde za Kurir, otkupna cena svega šest dinara za komad!

Sagovornici našeg lista ističu da bi prodavci solidnu zaradu imali i da jaje prodaju za 10 dinara, ali da će se ovo dranje na maržama nastaviti sve dok su kupci spremni da to plaćaju.

- Otkupna cena jaja na farmama je samo šest dinara po komadu. Mi smo preplavljeni jajima i ne znamo šta da radimo s njima. Toliko ne znamo šta ćemo da smo zamolili ministarstvo da nam odobri preradu jaja kako se ne bi pokvarila - rekao je za Kurir Rade Škorić, direktor Poslovnog udruženja za živinarstvo Zajednica živinara Srbije.

Šta utiče na cenu

Uz ocenu da "trgovci uvek gledaju da imaju što veću zaradu", Škorić nije optimističan da će cena jaja uskoro biti niža.

Ekonomista Aleksandar Stefanović potvrđuje da trgovci preteruju s maržama i objašnjava koji faktori utiču na cenu jaja.

- Na prvom mestu u cenu ulazi PDV, koji iznosi 20 odsto. Zatim, tu je trgovinska marža, koja ide od 20 do 30 odsto. Kako jaja imaju ograničen rok trajanja i ne mogu predugo stajati u radnjama, marža je veća. Otkupljena količina mora da se proda kako se ne bi pokvarila i bacila - naveo je Stefanović za Kurir.

Dodaje da su cene na tržištu formirane i na osnovu ponude, potražnje i cene proizvodnje.

Kupci ogorčeni

- Glavni faktor koji utiče na cenu je pre svega potražnja. Ako su kupci spremni da plate 180 dinara za deset komada i za to vreme potražnja ne pada, naravno da trgovci neće spustiti cenu proizvoda i mogu samo da je povećaju - istakao je Stefanović.

Kupci koje smo zatekli ispred rafova s jajima šokirani su povećanjem cenovnika.

- Jaja su osnovna životna namirnica i bili smo prijatno iznenađeni cenama uoči uskršnjih praznika. Tada je najviša cena bila 10 dinara za komad, na akciji čak sedam, a sada je i više nego duplo skuplje. To je veliki trošak za našu potrošačku korpu, a jaja su namirnica koju svakodnevno koristimo u ishrani - rekli su zabrinuti potrošači koji su želeli da ostanu anonimni.

140 do 180 dinara košta pakovanje od 10 komada jaja 370 do 445 dinara košta kornet od 30 komada jaja

Potrošači apeluju

Smanjiti marže

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS), rekao je za Kurir da su previsoke marže za jaja odavno veliki problem za novčanik domaćih potrošača:

- Marže treba da bude od 15 do 20 odsto, kao što je to slučaj u inostranstvu. Kod nas marža ide i do 30 odsto, što automatski povećava cenu jaja na tržištu i trgovcima daje nerealnu zaradu, koja je veća od 100 odsto. Zbog toga treba smanjiti visinu marže kako bi cena jaja bila realna i pristupačnija. Veliki trgovci čak poseduju svoje farme živine, a na tržište plasiraju jaja po naduvanim cenama. Sve to je na teret i po džepu potrošača, dok trgovci profitiraju.