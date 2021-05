LJILJA IZ ZRENJANINA PO DVORIŠTU NE VABI KOKE NEGO EMUE Rastu do 2 metra, jaja su zelena, na njima kvoca mužjak SVI PITAJU ZA CENU

ZRENJANIN - Ljiljana Stojanov iz Zrenjanina i njen suprug pre tri godine kupili su četri pileta emua.

Emu je, inače, druga po veličini savremena ptica, jedini živi predstavnik roda Dromaius. Naraste čak i do dva metra.

- Piliće iz Mađarske kupili smo dok su imali svega četiri nedelje, jer nam je bilo zanimljivo da ih upoznamo. Već smo imali golubove, paunove, raznu vrstu živine... Uzgoj ovih životinja nam je hobi - priča Ljiljana Stojanov, objavio je novosadski dnevnik.

foto: YouTube PrintScreen

U početku, Stojanovi nisu znali kog su pola ptice, a ispostavilo se da su u pitanju dve ženke i dva mužjaka.

- Posle dve godine ženke su počele da nose jaja. Jaja emua su tamno zelena a kasnije, kad ženke uđu u reproduktivnu fazu, što je u trećoj godini, postanu skoro crna. Zanimljivo je i da kod ove vrste ženka snese jaje, a mužjak leži na njima i izvodi mladunce. Svako jaje teži oko 700 – 800 grama. Meso emua se takođe, baš kao i meso noja, koristi u ljudskoj ishrani. Kažu da su od njih dobre kobasice. Meso nismo probali ali, pravo da vam kažem, ja sam pržila jaja i jako su ukusna - otkriva naša sagovornica.

foto: YouTube PrintScreen

Što se tiče ishrane, emu nije zahtevna vrsta. Ljiljana im svako jutro pomeša kukuruz, pšenicu i suncokret, obogati granulama za zečeve, i to im je dovoljno za ceo dan. No, kako su porasli, počeli su da traže veći prostor za trčanje, s obzirom na to da je emu, baš kao i njen australijski prijatelj noj, ptica trkačica.

- Nemamo dovoljno prostora za njih, pa smo prinuđeni da ih prodamo. Već se javljaju zainteresovani kupci, jer imamo lepe primerke. Javljaju se ljudi koji imaju svoje rančeve, farme, mini zoo-vrtove. Nadamo se da će naše ptice, koje smo pažljivo odgajali prethodne tri godine, pronaći novi dom gde će moći i lepo da se istrče - kaže Ljiljana.

Par odraslih emua, inače, dostiže cenu od 1.200 evra.

(Kurir.rs/Dnevnik/Ž. B.)