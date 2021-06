NOVI TALAS KORONE SVE IZVESNIJI: 1. na udaru nevakcinisani, ali sada su i deca među ugroženim grupama LEKARI IMAJU VAŽNU PORUKU

Stabilna epidemiološka situacija i sve manje novoobolelih od korona virusa u Srbiji doveli su do toga da su se ljudi potpuno opustili i zaboravili da je virus u svetu i kod nas još uvek pruisutan.

Mere koje su i dalje na snazi mali broj ljudi i dalje poštuje, a vakcinacija je skoro potpuno prestala. Iako je sada u fazi mirovanja stručnjaci naglašavaju da novi talas bez sumnje stiže na jesen, a na prvi na udaru će biti nevakcinisani.

Jedan od problema zašto imamo ovu sliku je to što se Srbi više ne plaše korone jer ima malo zaraženih kao i to što više nema više novčane pomoći. I povrh svega nekima je bila želja da se vakcinišu kako bi se vratili u normalu, ali sada se sve vratilo u normalu čak i za one koji nisu vakcinisani.

Prema poslednjim zvaničnim podacima za jedan dan bilo je 8.000 vakcinisanih, dok je u periodu od 1. do 8. juna cepivo primilo 64.000 ljudi. Ovo još uvek nije dovoljno da možemo da kažemo da smo virus sigurno pobedili, imajući u vidu da je i dalje veliki broj onih koji nisu primili ni jednu dozu imunizacije.

U Srbiji je, prema poslednjim podacima, dato ukupno 4.882.120 doza vakcina protiv korona virusa.

Ukupan broj građana koji su primili prvu dozu vakcine i onih koji su primili obe doze je 2.632.697.

Vakcinacija je jedini spas

- Najugroženiji će biti oni koji nisu vakcinisani uopšte, posebno ako virus nastavi da mutira i postaje virulentniji. Pa čak i od najstarijeg stanovništva ukoliko je vakcinisano i razvilo je imunitet. Oni su bili i prioritet jer su svakako ugroženi, ali ja pretpostavljam da su se oni već vakcinisali. Ukoliko se nisu vakcinisali onda oni u prvom talasu predstavljaju prvu liniju za virus. Virus će naći takve organizme i onda mogu da razviju veoma teške oblike bolesti - objasnila je dr Tanja Jovanović, virusolog i član Kriznog štaba.

Jovanović je objasnila da će na udaru prvenstveno biti one grupe koje se generalno smatraju najugroženijim, a pored nevakcinisanih, to su stariji, gojazni i hronični bolesnici.

Još jedna kategorija koja bi mogla da bude ugrožena u ovogodišnjem jesenjem talasu korona virusa jesu deca.

- Primetli smo da sa ljudima zaista treba da se razgovara i objašnjava šta znači vakcinacija. Postavljam jedno pitanje ljudima i već im je jasno "koliko je ljudi umrlo od korone, a koliko od vakcine". Vakcina je jedini spas i izlaz iz ove situacije - nedavno je izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja doktor Mirsad Đerlek.

Novi sojevi su već registrovani

Afrički soj korona virusa se brže širi i napada najviše mlade, upozoravaju stručnjaci i poručuju da je masovna imunizacija jedini spas kako ne bi došlo do njegovog razbuktavanja nakon što je juče registrovan na teritoriji Srbije - na Kosovu i Metohiji.

Prvi slučaj afričkog soja, koji je po novoj klasifikaciji SZO nazvan beta soj, potvrđen kod pacijenta koji je hospitalizovan na Infektivnoj klinici u Prištini. Virusologinja dr Nada Kuljić Kapulica nedavno je kazala da je sasvim očekivano da nove varijante virusa dođu kod nas jer ljudi putuju s jednog mesta na drugo, kao i da je pre tri meseca ovaj soj registrovan u Sloveniji.

- Napada sve osobe, pa i mlade, posebno one koji nisu vakcinisani, a takvih je najviše kod nas, i to je veliki problem. Vakcine koje mi imamo u Srbiji delotvorne su na nove mutacije virusa koje su do sada otkrivene, s tim što je za ovaj soj procenat delotvornosti malo manji. Ako je kod nekog cepiva efikasnost 90 odsto, protiv ovog soja je manja za nekoliko procenata, ali svakako štiti i zato treba što pre da se vakcinišemo u što većem broju - rekla je ona.

Dr Kapulica je naglasila da za sada nije potrebno raditi nikakve korekcije na vakcinama jer u velikom procentu štite od novih sojeva korona virusa.

- Ja ne znam kako drugačije, za sada za pobedu virusa jedino rešenje je u vakcinama, rekla je dr Kapuljica.

Da nove sojeve i razne varijante virusa koji su već registrovani u svetu jedino mogu da zaustave vakcine slaže se i direktor SZO u Srbiji Marjan Ivanuša.

- Mi obično govorimo o pet, šest, sedam. Za sada izgleda da vakcine dosta dobro štite od tih novih sojeva. Taj soj koji je prvi put otkriven u Indiji se širi brže - ističe Ivanuša.

On napominje da je soj koji se pojavio u Vijetnamu, veoma sličan indijskom soju i da upravo zbog njegove brzine širenja je jako bitno da se ljudi prime imunizaciju.

- U Evropi su brojevi puno niži nego što su bili. U Izraelu ima jedan oboleli na 100.000 u poslednjih nedelju dana, dok je u Srbiji dvadeset - rekao je direktor SZO u Srbiji Marjan Ivanuša.

On naglašava da sada kada je vreme odmora i veliki broj ljudi planira da putuje, da je najbolje da pre puta prime imunizaciju.

- Apsolutno je najbezbednije biti vakcinisan. Ako odu na odmor, nek ne izgube razum. Da izbegavaju diskoteke, da poštuju mere, jer ni vakcina nije 100 odsto efikasna - upozorava Ivanuša.

(Kurir.rs/Blic)