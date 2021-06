NA JESEN EKSPLOZIJA KORONE! Dr Petrović zabrinut, od OVOGA nema odbrane, čak ni vakcinacijom

Dok Velika Britanija zbog porasta broja novozaraženih virusom korona odlaže dalje ublažavanje mera za mesec dana, a sa skokom zaraženih suočava se i Rusija, Francuska je izašla na "zelenu granu" sa manje od 2.500 novih slučajeva dnevno.

Iako broj zaraženih opada i u Srbiji, pitanje je - treba li se plašiti povratka "eksplozije" virusa na jesen?

Epidemiolog Radmilo Petrović kaže da u Velikoj Britaniji, čija je Vlada prijavila 11.007 novozaraženih, što je najveći dnevni broj od 19. februara, prevladava novi indijski, delta soj virusa koji je nešto zarazniji od prethodnih sojeva i podseća da je vakcinacija i dalje osnovna mera u zaštiti od širenja epidemije.

On napominje da je tačno da u Evropi generalno, a naročito u Srbiji opada broj obolelih, ali kako kaže, postoji nešto što je ipak zabrinjavajuće i ukazuje da još nije došao trenutak za opuštanje.

- Kod nas sve polako ide na bolje, međutim taj broj opada i u susednim zemljama koje imaju nekoliko puta manji obuhvat vakcinacije i manji procenat vakcinisanih nego mi. To znači da sveobuhvatna vakcinacija u Srbiji nije jedini faktor koji utiče na pad broja novoobolelih, pa to što na pad broja zaraženih u Evropi i kod nas očigledno deluje još nešto osim vakcinacije, a što je za sada nepoznato, jeste nešto što me muči i zabrinjava - kaže Petrović.

Ipak, kako dodaje, sa vakcinacijom treba nastaviti, naročito populacije mlađe od 30, odnosno 25 godina.

- Ako kod nas dođe taj indijski soj virusa on će preko leta da tavori, da bude nevidljiv kod tinejdžera i dece školskog uzrasta koja će se asimptomno zaražavati i dalje prenositi lanac infekcije od jednog do drugog. Oni će, dakle, održavati, "čuvati" virus do jeseni, a kada dođe hladnije vreme, grejna sezona i kada se đaci skupe u učionicama, a studenti u fakultetskim salama, onda će najverovatnije krenuti novi talas i povećanje broja obolelih. Naravno, nadamo se da će taj talas biti daleko manji od prethodnih - navodi Petrović.

Maske i distanca u zatvorenom prostoru

Epidemiolog kaže da ga čudi da je u Srbiji dozvoljena tolika sloboda u zatvorenom prostoru i ističe da je zatvoreni prostor i dalje glavni medij gde se virus prenosi.

- Na otvorenom prostoru takoreći ništa ne može da se prenese, jer je temperatura visoka, vlažnost mala, a virus razređen. Ali, mislim da mere u zatvorenom prostoru treba da budu mnogo rigoroznije, dakle manji broj ljudi, obavezno sa maskama i fizičkom distancom i na ograničen broj sati - ocenjuje Petrović.

Prema njegovim rečima, broj obolelih koji dnevno evidentiramo u Srbiji treba pomnožiti sa pet, tim pre jer je broj asimptomatskih slučajeva sve veći.

- Pet puta više imamo onih koji su zaraženi, pet puta više imamo onih koji "seju" virus, a on zahvata ove koji nisu imuni, nisu vakcinisani. Zato verujem da su rigoroznije mere i dalje neophodne kako nam se ne bi ponovila situacija iz 2020. godine - ukazuje Radmilo Petrović.

Britanski premijer Boris Džonson odložio je dalje ublažavanje mera do 19. jula, a naučnici smatraju da je novi delta soj virusa, koji predstavlja 95 odsto svih novih slučajeva zaraze u Velikoj Britaniji, između 40 i 80 odsto zarazniji od prethodnog dominantnog soja.

