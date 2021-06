PAŽNJA: Ne možete registrovati vozilo ako na migavcima, farovima i stop svetlima nedostaje i najsitniji deo plastike!

Nova pravila za registraciju vozila donela su konfuziju i dozu straha kod vozača. Lako se može desiti da automobil ne prođe tehnički pregled jer budu uočene neke ogrebotine i naprsnuća koja za vlasnike, na prvi pogled, možda i nisu toliko važna, te im nisu pridavali veću pažnju i nisu popravili na vreme. - Kako ne bi dolazilo do ovakvih stvari, prvo savetujemo ljudima da mesec dana pre tehničkog pregleda urade sve popravke na vozilu da na samom pregledu ne bi dolazilo do neprijatnosti i iznenađenja - kaže za Kurir Ratomir Miladinović iz Agencije za registraciju „Don“.

Prema njegovim rečima, fokus je na vozilu u celosti.

- Svi mehanizmi na vozilu moraju biti potpuno ispravni, jer i zbog nekih sitnih detalja možete biti vraćeni. Prvo, automobil ne može imati kuku koja nije atestovana, a poznato je da je vozači obično sami nameštaju. Ona mora biti fabrički postavljena, jer ako nije, vozilo ne može da prođe tehnički. Ljudi često sami stavljaju tamna stakla, ali vozilo može imati samo fabrički zatamnjena. Ksenone, odnosno bela svetla, ne smete ugraditi sami na svoju ruku. Ona takođe mogu biti samo fabrički postavljena.

foto: Shutterstock

Manje ogrebotine na vozilu se ne uzimaju u obzir ukoliko nisu veće od 10 milimetara ili ukoliko nisu neka ozbiljnija udubljenja.

- Pre dolaska na pregled treba pogledati šoferšajbnu i, ako je naprsla, to treba na vreme sanirati jer ne može se proći tehnički. Zatim ništa ne sme faliti iz svetlosne grupe, odnosno migavci, farovi, stop svetla. Ako na tim svetlima fali deo plastike, to već predstavlja problem, ali ako je došlo samo do ogrebotine, to se neće uzimati za zlo.

On ističe da su gume takođe veoma bitne jer se kod njih meri dubina šare, a u zavisnosti od sezone, treba da budu zimske ili letnje gume na vozilu.

- Na samom pregledu kočenja, loša guma daje loše rezultate, što neće proći pregled. Često se dešava da dođu ljudi koji imaju motocikle i nemaju ispravan kilometar sat, odnosno instrument za pređenu kilometražu. Retrovizor je veoma bitan i on takođe mora biti funkcionalan i u celosti bez oštećenja. Navodi se da postoji određena granica tolerancije, ali da ne smete doći na tehnički ukoliko imate rupu na podu ili neko veće oštećenje, jer je to indikator na prvom pogledu da tu još dosta toga nije ispravno.

- Pošto su uveliko gužve, savetujem svim građanima da zakažu tehnički pregled na vreme bar tri do pet dana unapred.

foto: Shutterstock

ČINJENICE Vozilu ne sme faliti nijedan deo

Svi mehanizmi moraju biti ispravni

Kuka na vozilu mora biti atestovana

Dozvoljena su samo fabrički zatamnjena stakla

Ksenoni, odnosno bela svetla, moraju biti fabrički nameštena

Ne sme biti većih ogrebotina i udubljenja

Šoferšajbna ne sme biti naprsla

Vozilo mora imati migavce, farove i stop svetla kojima ne fali deo plastike

Gume moraju biti ispravne

Vozilo mora da ima ispravan instrument za merenje kilometraže

Retrovizor mora biti funkcionalan i bez oštećenja

Aleksandra Kocić