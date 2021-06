METEOROLOG ĐURIĆ NAJAVIO NOVI TROPSKI TALAS Za vikend stiže zahlađenje do 10 stepeni, pa ponovo vrućine! PREPORUČUJE OGROMAN OPREZ

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je da je današnji dan vrhunac tropskog talasa, kao i da nas za vikend očekuju znatno prijatnije temperature.

Od sledeće nedelje ponovo tropski talas.

- Nastavlja se tropski talas. Nakon jučerašnjih temperatura i do 38 stepeni, iza nas je u mnogim predelima Srbije još jedna tropska noć, što znači da se minimalna temperatura nije spuštala ispod 20, a u Beogradu ni ispod 26. I tamo gde se temperatura spustila ispod 20, bila je od 17 do 19. Izuzetak su Kopaonik sa 15 i Sjenica sa 12 stepeni. Toplo je i na planinama, na Zlatiboru je zabeležena tropska noć, uz minimalnu temperaturu od 21 stepen - piše Đurić na Fejsbuku.

Kaže, da je pred nama još jedan sunčan i tropski topao dan, ponegde uz visoku cirusnu oblačnost, pa će u tim predelima vrelina biti umanjena bar za stepen do dva.

- Maksimalna temperatura biće danas od 35 do 38 stepeni, lokalno do 39-40 stepeni i današni dan biće vrhunac ovih vrućina. Posle podne ponegde se uz jači razvoj konvektivne oblačnosti očekuje pojava pljuskova sa grmljavinom i to uglavnom u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i u brdsko-planinskim predelima Srbije. U Beogradu nakon jutarnjih 26 stepeni, tokom dana 38-39 stepeni, pa tako postoji mogućnost da bude oboren temperaturni rekord za jun za Beograd, a koji iznosi 38 stepeni - piše Đurić.

On kaže da su sa vrelim vazduhom iz Sahare, u sklopu jugozapadnog strujanja prethodnih dana stizale i čestice pustinjskog peska iz Sahare, što je razlog da je ovih dana atmosfera ''zamućena'', a nebo nije u potpunosti plavo. Ovo je potpuno prirodna i bezopasna pojava, koja je ipak karakteristična za jesen i proleće, pa i zimu, a ređe tokom leta

Najavljuje i da će u petak biti i dalje vrelo, uz temperature od 34 do 38 stepeni.

- Ali, nakon sunčanog prepodneva, posle podne i uveče atmosfera će postati nestabilna, što će biti ''okidač'' za pljuskove sa grmljavinom, a ponegde i za stvaranje kratkotrajnih grmljavinskih oluja sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. U prilog olujama ići će i pregrajano tlo, ali i vazduh, pa oluje ponegde mogu biti i intenzivnije. Sa pljuskovima nas očekuje i osveženje, tako da ćemo za vikend lakše disati. Dakle, za vikend znatno prijatnije, iako će i dalje biti toplo. Ipak, vazdušna masa sa severozapada spustiće temperature za 5 do 10 stepeni u odnosu na prethodne dane - objašnjava Đurić.

Najavljuje da će u subotu biti sunčano, ali se posle podne ponegde uz jači razvoj oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 29 do 33 stepena.

- Do subote nas očekuju i tropske noći, uz temperature iznad 20 stepeni, ali nas u nedelju konačno očekuje znatno prijatnije i jutro. U nedelju sunčano. Minimalna jutarnja temperatura od 15 do 20, maksimalna dnevna od 30 do 32 stepena, na istoku Srbije do 34 stepena. Početkom sledeće sedmice ponovo nas zbog uticaja grebena sa jugozapada očekuje priliv veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike, pa će biti sunčano i tropski toplo. Najtoplije će biti sredinom sledeće sedmice, uz maksimalne temperature preko 35 - kaže meteorolog.

Kako kaže, usled veoma toplog vremena, preporučuje se ogroman oprez, naročito na otvorenom.

- Aktivnosti na otvorenom neophodno je smanjiti na minimum, u najtoplijem delu dana i obustaviti. Ogroman oprez preporučuje se i u saobraćaju i da se na put ne kreće u najtoplijem delu dana. Kako su temperature vazduha napolju i do skoro 40 stepeni, ne preporučuje se da u klimatizovanim prostorima razlika u temperature između spolja i unutar prostora bude viša od 7 do 10 stepeni, jer nagli prelaz iz jedan u drugi prostor može biti šokontan po organizam, kao i nagli skok u reke, jezera, bazene i druge vodene površine. Veoma su visoke i vrednosti UV zračenja, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne preporučuje izlaganje suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite, jer može doći do opekotina. Poseban oprez se preporučuje i na opasnost od toplotnog udara.

Ističe da je vrela vazdušna masa sa severa Afrike preko našeg područja stigla i do Rusije i daleko do severoistoka Evrope. Širom Rusije temperature su od 30 do 36 stepeni, na jugu zemlje i do 40.

- Vrelo je i u Moskvi, uz temperature oko 35 stepeni, a vrelina će potrajati sve do kraja sedmice. I dok se jug i istok Evrope ''bore'' sa vrelinom, na zapadu Evrope je znatno prijatnije, ali su prethodnih dana velike probleme pravile snažne grmljavinske oluje. One su nastale kao posledica upada sveže vazdušne mase sa Atlantika iznad veoma toplog kopna zapadne Evrope, što je i dovelo do stvaranja snažnih grmljavinskih procesa i oluja, a na jugu Belgije zabeležen je i tornado.

