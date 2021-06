KON UŽIVO NA TV SKINUO MASKU PA PORUČIO: Ako kolektivni imunitet stigne do 70 odsto, doviđenja! Ispričao i poučnu priču s Kosova

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon skinuo je danas u TV programu uživo masku i istakao da se aktivnost virusa smanjuje!

Dr Kon je skinuo masku u programu jer je voditelj vakcinisan. On je gostujući u emisiji 150 minuta TV Prva rekao sledeće: Ali ono što mora da zabrinjava - Velika Britanija. Ako je kod kineskog soja bilo da jedan zarazi troje, kod ovog indijskog je da zarazi petoro do šestoro, kaže Kon.

Vakcine, dodaje, štite i od indijskog soja, a na pitanje da li je moguće da se dobiju simptomi virusa i pored vakcinacije on odgovara:

"Mi kad posmatramo poslednju nedelju, tu imate sve one koji su kao sumnju na kovid poslati da se ispitaju. Samo kod jedan posto je nađen. To je vrlo značajno". Ističe da imamo spuštenu aktivnost virusa i da je to posledica vakcinacije.

"Kad bi sebe naterali da kolektivni imunitet podignemo na 70 odsto, onda bi mogli da kažemo doviđenja, bez obzira šta se dešava u svetu", objašnjava. Kako navodi, ako dostignemo taj imunitet, nećemo više imati ovu bolest kao zabrinjavajuću. Ipak, previše je rano za zaključivanje.

foto: TV Prva printscreen

"Svima koji nisu vakcinisani savetujem da ne idu na događanje", naglašava on. Kaže da koronavirus može da izazove probleme sa sterilitetom, a ne vakcina.

"Priča o tome da vakcina može da utiče na rađanje postoji od kad postoji i vakcina. Na Kosovu među Albancima se proširila glasina da sa vakcinom protiv dečije paralize želi da se smanji njihov broj, pa se onda desila epidemija dečije paralize", objasnio je Kon.

Na pitanje da li je trebalo da vakcinacija bude obavezna, Kon navodi da nije bilo potrebe da se to uradi. "Smrtnost je oko jedan odsto", kaže on.

foto: TV Prva printscreen

Kaže da je Krizni štab radio najbolje što je umeo i znao. Ali istakao je da bi dosta toga možda uradio drugačije. Ističe da je vakcinacija sada najbitnija i moli mlade ljude da se vakcinišu i vrate u redovan život.

"Ne znam da li treba da se klekne, ali molim mlade ljude da pomognu sebi", kaže na kraju razgovora.

(Kurir.rs/TV Prva/B92)