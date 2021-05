DR KON SKINUO MASKU UOČI SEDNICE KRIZNOG ŠTABA: Najavio popuštanje mera i rekao da će baciti diplomu ako se ovo ne desi

Član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa epidemiolog dr Predrag Kon rekao je danas da se nalazimo u stabilnijoj epidemiološkoj situaciji, ali da je činjenica da je virus i dalje sa nama.

Uoči današnje sednice Kriznog štaba dr Kon je istakao da će biti popuštanja mera ukoliko se nastavi ovakva situacija.

- Svi pokazatelji su tu, jasno je da nekog popuštanja mora biti i nadalje će biti ako se nastavi ovakva situacija odnosno poboljšanje. Sada smo u stabilnijoj situaciji činjenica je da je virus još sa nama i da se pomerio ka mlađem uzrastu, dok se u ukupnoj populaciji broj smanjuje. Taj dodatni oprez koji se može meriti još nedeljama da nam se ne bi desilo iznenađenje, ne kakva smo imali, ali nikakva iznenađenja nisu potrebna - rekao je dr Kon za TV Hepi.

On se ipak osvrnuo i na leto koje je za nama kada je ponovo došlo do pogoršanja epidemiološke situacije.

- Mora da se kaže da je situacija potpuno drugačija, tada smo imali sve osetljive ljude, nisu preležali, nisu imali antitela, ni imunitet. Sada je ta situacija drugačija. Prošlo je 10 meseci od tada, sve vreme je virus bvio aktivan. Imamo imunizaciju koja je sada dosegla neke procente koje više ne možemo da zanemarujemo. Povećan je kolektivni imunitet, ne može da se očekuje kao što se desilo prošlog leta, Taman da ne znam koliko budemo popušteni i opušteni, ali je svejedno bilo kakva proslava potpuno besmislena da se završi sa zaražavanjem i to treba imati na umu - naglasio je dr Kon.

Kada je reč o potpunom popuštanju mera dr Kon je rekao da su kriterijumi u svetu oštri, a da se kod nas o tome još nije razgovaralo.

- Mi još nemamo taj model, ali kada budemo imali 35 novozaraženih prosečno na dnevnom nivou i da bude ispod 1 odsto svih testiranih tada se prekida sa svim merama. Do tada mora da se razmišlja o maskama i o distanci - naglasio je on.

Na pitanje da li je poslednja mera koja će biti ukinuta skidanje maske kao i da li je bezbedno da sada sedi za stolom u studiju bez maske gde su svi vakcinisani dr Kon je tada masku i skinuo.

- Evo mogu da je skinem. Postoje teoretske mogućnosti koje se smanjuju i zavisi do pristutva virusa. Vakcinisani ljudi će slobodnije da se ponašaju i preporuka za sve na otvorenom je maska, ali to će se menjati. Ne smem da izlazim sa ličnim stavom šta sve treba jer treba svi da se dogovorimo, jer Krizni štab mora da ima jasne kriterijume - kazao je dr Kon.

On je dodao da se "nalazimo u uslovnom delimičnom popuštanju. Moramo da imamo neke kriterijume, potpuno popuštanje je nešto što nosi rizik i treba da ga dovedemo dotle da je mali toliko da postane besmislen. Ispod 35 novozaraženih prosečno na dnevnom nivou je besmisleno".

Doktor Kon je još jednom pozvao mlade da se vakcinišu kako bi pobedili virus.

- Molim mlađe, to je poziv za njih. Ako dođemo između 60 i 70 odsto vakcinisanih mi smo završili sa epidemijom. Kao epidemiolog imam hrabrosti da to otvoreno kažem. Da bacim diplomu i sve ono što sam učio do tada ako ne bude tako - zaključio je dr Kon.

Sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa zakazana je za danas u 14 sati.

(Kurir.rs)