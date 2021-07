METEOROLOG ĐURIĆ OBJAVIO NOVU PROGNOZU: Posle prijatnog vikenda stižu pljuskovi, a onda novi preokret sa temperaturom višom od 35

Predstoji nam vikend sa veoma prijatnim temperaturama, a od sredine sledeće nedelje ponovo veoma toplo, najavio je meteorolog Đorđe Đurić.

"Posle veoma visokih temperatura, Srbija je od juče pod uticajem svežeg vazduha, a temperature su niže za više od 10 stepeni u odnosu na prethodni toplotni talas. Znači temperature su ispod 30 i konačno je prekinuta serija tropskih noći jer su minimalne temperature opale ispod 20, pa su noći mnogo prijatnije", napisao je Đurić na Fejsbuku.

Inače, kako dodaje "ovo osveženje je povezano sa hladnim frontom, koji je pre dva dana uslovio svežiju vazdušnu masu sa severozapada, a takođe je uslovio i lokalne pljuskove sa grmljavinom, ponegde i jaku grmljavinu sa gradom."

U Srbiji se do kraja dana očekuje promenljivo oblačno vreme, ponegde na severoistoku sa slabom i kratkotrajnom kišom.

"Duvaće pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 24 do 28, u Beogradu do 26 stepeni", napisao je Đurić.

I sutra promenljivo

U nedelju nakon prijatnog jutra biće umereno oblačno tokom dana, uz promenu sunčanih i oblačnih intervala.

"Jutarnja temperatura od 11, na jugoistoku do 19 stepeni u severnoj Srbiji, u Beogradu do 18. Maksimalna dnevna od 27, u Beogradu do 29 stepeni, koje su takođe prosečne maksimalne temperature za ovo doba godine", najavio je Đurić.

Početak nedelje sa pljuskovima pa opet više od 35 stepeni

"U ponedeljak promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni, u Beogradu do 27. U utorak pretežno sunčano i toplije, tokom dana uz razvoj oblačnosti. Duvaće pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 29 do 33, u Beogradu do 31 stepen", objavio je meteorolog.

Kako je objasnio "zbog aukcije veoma tople vazdušne mase iz severne Afrike pod uticajem grebena, opet će biti sunčano i toplo, sa maksimalnim temperaturama u većini površina oko 35, negde više od 35 stepeni, a u Beogradu se ponovo očekuju tropske noći, tako da minimalne temperature neće pasti ispod 20 ni tokom noći.

(Kurir.rs)