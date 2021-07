VOZAČI SE UPLAŠILI NOVIH PRAVILA NA TEHNIČKOM PREGLEDU: Registrovali kola i po mesec dana ranije

Mesecima unazad vozači su strepeli od jučerašnjeg dana i stupanjem na snagu novih pravila na tehničkim pregledima za registraciju vozila, te su zbog toga mnogi od njih svoje automobile registrovali i po mesec dana ranije. Majstori u jednom beogradskom tehničkom servisu kažu za Kurir da su i po dve nedelje unapred ljudi zakazivali termine. Termini su im popunjeni i za naredna pet dana, ali sada se može dobiti termin i ako se pozove tri do pet dana unapred.

- Verovatno su ljudi u maju i junu poleteli zbog novog zakona jer tehnički može da se uradi 30 dana pre isteka registracije jer toliko važi registracioni istek, pa su onda svi poleteli da odrade ranije i iskoriste taj rok - pričaju majstori. Prema njihovim rečima najznačajnija novina koja očekuje vozače je snimanje koje traje sve vreme tokom kontrole vozila, a obavljaće ga čak četiri kamere.

- Kompletno ceo tehnički pregled se snima. Imamo četiri postavljene kamere koje snimaju ceo proces. Kontrolišu i nas da li smo isproveravali sve segmente na automobilu. Ne može ništa da se promaši. Za sada je trebalo u proseku oko 30 minuta da se pregleda putničko vozilo, ali sada će to trajati od 50 minuta do sat vremena. Oštećena vozila će još teže prolaziti pregled jer će kamere beležiti i oštećenja koja se, do sada, možda nisu videla na fotografijama - rekli su majstori i dodali da je nemoguće propustiti neki kvar i da će snimke tehničkog servis imati narednih godinu dana jer će kamere biti povezane s centralom MUP-a, tako da će saobraćajna policija moći da uživo prati tok tehničkog pregleda.

Takođe kako oni ističu, na tehnološkoj liniji ne sme biti niko osim dva majstora koja vrše pregled.

foto: Printscreen RTS

- Onog trenutka kada se pojavi bilo ko na traci dok traje tehnički, mi moramo da prekinemo. Ni vlasnik vozila ne sme biti tu, može da posmatra negde sa strane - ističu oni.

Kontrolori na tehničkom upozoravaju da ljudi shvate ozbiljnost situacije, da ne dolaze prljavim automobilom na tehnički, jer će i zbog sitnica biti oboreni.

foto: Zorana Jevtić

- Ako vozilo ne prođe tehnički vozač ima tri radna dana da otkloni kvar i da se vrati da bismo mogli po skraćenom postupku da odradimo tehnički. Tada proveravamo samo te kvarove jer je pre toga urađen ceo tehnički.

Podsetimo, primena obaveznog merenja izduvnih gasova i ovalnosti kočnica je odložen na dve godine, ali će se ovi parametri meriti kako bi se vlasnicima vozila dalo vremena da isprave eventualne nedostatke i pripreme se period kada će se i to uzimati u obzir kod ocene tehničke ispravnosti.

Vozači, obratite pažnju i na kočnice Vozači moraju da obrate više pažnje i na kočnice jer je jedna od novina na tehničkom pregledu predala za merenje sile potiska. - Ta pedala meri potisak, odnosno pritisak kojim majstor pritiska kočnicu. Ako je sila veća od 49, 9 deka/njutna onda to znači da sistem ne valja i da je potrebna veća sila kako bi ukočio - upozoravaju majstori.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić