DR JANKOVIĆ: Ako se ne vakcinišemo sledi novi talas epidemije

Imunolog dr Srđa Janković rekao je danas da ako povećamo obuhvat vakcinacije velike su šanse da oboljevanje od korona virusa svedemo na sporadične slučajeve, a u suprotnom ćemo imati nove epidemijske talase.

"Nije suština u broju, suština je da veliki deo stanovništva nije imun na bolest, nema imunitet, niti je preležao, niti je vakcinisan, to je rizik koji pre ili kasnije mora dovesti do nekog pogoršanja. Nadamo se da neće ličiti na one prethodne talase", rekao je imunolog.

Prema njegovim rečima, vakcina štiti od svake varijante korona virusa.

"Zato je priča o delta varijanti značajnija za virusologa i lekara, a za nas kao članove zajednice važno je da se sprečava istim preventivnim merama", naglasio je Janković, član Kriznog štaba.

Rekao je da "ne želi da zvuči kao neko ko kvari zabavu", ali da je suština živeti život i učiniti nešto da se ne ponove pređašnje situacije.

"Potrebno je da pazimo, da sprovodimo mere, maska je najmanji problem. Svi koji nisu pronašli motivaciju da se vakcinišu, dobar je trenutak da razmisle ponovo. Ako bismo povećali obuhvat vakcinacije, velike su šanse da bismo mogli da oboljevanje svedemo na sporadične slučajeve, u suprotnom ćemo imati epidemijske talase", napomenuo je Janković.

Trenutnu situaciju uporedio je sa požarom koji tinja.

"Ako vidite da požar tinja, da je skoro ugašen, ali vidite mnogo suvog rastinja, da nema bedema, ako požar zahvati to što može da gori, požar će se širiti. Niko neće misliti da je gotovo ako požar tinja u zapaljivoj sredini. Ne poredim ljude sa neživom prirodom. Ali nama požar tinja, kad imate suvu travu i požar koji tinja, mislim da je lako shvatiti šta će se desiti", naglasio je imunolog.

