LICE I NALIČJE SRPSKOG DŽET SETA: U gaćama se preda mnom šetao po kući! Ispovest dadilje koja je radila za POZNATOG PEVAČA

N.O. (35) za je otkrila da je osam godina bila dadilja u kući poznatog srpskog pevača i njegove supruge takođe poznate javnosti. Za to vreme imala je priliku da vidi lepu i ružnu stranu "srpskog džet seta".

Putovanja po Francuskoj, elitne zabave i upoznavanja sa poznatim ličnostima bila su "svetla strana" ovog posla. S druge strane, morala je da vaspitava decu koja su bila "raspuštena", da se pravi da ne primećuje kada pevač i njegova supruga šetaju po kući u donjem vešu i da isprati sve hirove koji padnu na pamet ovim bogatašima.

N.O. je ispričala za Mondo da je do poznate srpske porodice došla sasvim slučajno i da joj se jednostavno "posrećilo", jer pre toga nije radila za druge poznate ličnosti niti bila deo sveta poznatih.

"Nemam nikave veze sa džet setom, završila sam Višu vaspitačku školu i počela da radim najpre u privatnom vrtiću u Beogradu. Od koleginice sa posla saznala sam da poznate ličnosti u našem vrtiću traže dadlju, da ona nije mogla da prihvati taj posao i predložila je mene. Razgovor je bio usiljen, žena koja se inače često pojavljuje u našoj javnosti bila je vrlo hladna, procenjivala me je kao da se radi o nekoj robi, takav sam utisak imala. Tu sam se kolebala da li da prihvatim i odlučila sam da probam, pa šta bude", kaže N.O. za naš portal.

Dostupna 24 sata

Zapravo biti dadilja u kući poznatog srpskog pevača isto je kao da radiš ovaj posao bilo gde, samo uz mnogo više zahteva od roditelja i strožije radne ugovore.

"Iako sam imala slobodne dane, morala sam da budem dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. I na slobodan dan mogu da me pozovu da hitno dođem jer imaju nastup, iznenadni intervju ili snimanja. Morala sam da budem spremna za put u svakom trenutku, da prihvatim da ću boraviti u drugim zemlajama i po nekoliko meseci. Naravno, obavezala sam se na diskreciju i da neću otkriti identitet pevača za koga sam radila", kaže ona.

Kako kaže, vremenom je shvatila da je žena koju srpska javnost opisuje kao "nežnu i dragu" zapravo stub kuće, dok je pevač za koga mediji kažu da je "nezgodne naravi" i da je prepotentan, zapravo u kući neko čiji glas se gotovo ni ne čuje.

"On je bio popustljiv i dokle god mu se deca ulaguju, kod njega gotovo sve može. Ona je zahtevala disciplinu i naročito je zabranjeno imati bilo kakav kontakt sa njenom garderobom. Nisam bila pozvana da sa porodicom učestvujem u nekim porodičnim aktivnostima niti sam imala pristup nekim delovama kuće, što sam prihvatila kao uobičajnu stvar. Ne mogu da se žalim, i plata je bila dobra, ali daleko od toga da je to neki basnoslovni novac. Recimo da je bio veći od nekog srpskog proseka. Ja sam pristala na sve zato što sam smatrala da je to prestiž i da mi otvara neka vrata za dalje.", kaže bebisiterka.

Kada su stekli poverenje u mene, to mi je olakšalo stvari jer sam osetila da više nisam pod prismotrom i da me ne proveraju da li ću nešto da ukradem, zapustim decu i slično. Ipak, tada se desilo da su se previše opustili i oslonili na mene, kaže dadilja.

Putovanja u Francusku

"Krenula sam da radim poslove oko kojih se nismo dogovorili. Kada se kaže da treba da pokupim decu iz vrtića, počelo je da se podrazumeva da ih raspremim, spremim im da jedu, počistim sve i sačekam da neko dođe da ih preuzme. Počeli su i sami da se žale kada su deca previše razmažena i uobražena, bukvalno su me pitali za pomoć. Da ne pričam to što je ona komotno iznosila neke intimne detalje u vezi pevača, što je on krenuo da šeta po kući samo u gaćama i da se nije obazirao na mene", kaže ona.

Nakon nekoliko godina provela sam sa njima nekoliko meseci u inostranstvu. Tu sam imala priliku da boravim u najboljim hotelima, vilama, koje bih inače mogla samo da sanjam.

"Na Francuskom primorju smo boravili mesecima i čak me je nekoliko puta uslikao paparazzo, dok sam čuvala decu. Oni se tamo potpuno opuste, imaju neko vreme za njih dvoje, mnogo manje se svađaju. Što se tiče dece, disciplina se potpuno izgubi. Milsim da se opuste zato što ih ljudi tamo ne znaju kao u Srbiji, daju sebi oduška. Sreća što to ne traje dugo i što se vraćamo u Beograd pre nego što stvari izmaknu kontoli", kaže dadilja.

Decu sam vremenom zavolela zato što sam non stop bila sa njima, a kada su oni na turnejama, ja sam se preseljavala u njihov "dvorac", kako bih mogla stalno da budem tu.

Želje dece bille su prioritet

"Jeli smo zajedno, igrali smo se, plivali u bazenu, njihove želje bile su prioritet. Kada su sami sa mnom deca su umela da kažu kako im roditelji dozvoljavaju nešto i kako će me kazniti ako im ja to ne dozvolim, kada nešto ne mogu rekli su da će tražiti drugu dadilju. Prosto bili su razmaženi, imali su sve, bilo im je zanimljivo da nekoga maltetiraju. Dok su bili mali, deca su bila kao i svaka druga, s tim što se videlo da im nedostaje majka, koja je često bila odsutna, putovala, pojavljivala se u medijima. Videlo se da joj nije lako i svaki put bi sa vrata pitala da li su deca jela, da li je sve u redu, zanimalo bi je sve što bih imala da kažem", kaže N.O. za naš portal.

Kako objašnjava naša sagovornica, njen angažman u ovoj kući sada je završen, deca nisu više mala, ali je ova porodica pozove povremeno, kada im je potrebna "kontrola" na nekoliko dana.

"Oni su još uvek maloletni i potrebno je da im se neko nađe tu ako je potrebno, kada su pevač i njegova supruga u inostranstvu. Imaju poslugu, ali što se dece tiče imaju poverenja u mene. Deca su sada tinejdžeri, ali još uvek imam dovoljno autoriteta kada je potrebno da zahtevam neku poslušnost od njih, mada je to naravno sve teže. Za dalje, neka se snađu roditelji", kaže N.O.

Kurir.rs/Mondo