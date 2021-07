IZMENJEN PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU DONEO PROBLEME FIRMAMA: Stotine ih je pred zatvaranjem, a evo šta je glavni problem!

Otkako je 5. jula stupio na snagu izmenjeni pravilnik o tehničkoj ispravnosti vozila stvari su se promenile, te na stotine firmi za tehnički pregled mogle bi da ostanu bez dozvole za rad zbog neispunjenih novih uslova.

- Firme su pred zatvaranjem najviše zbog pravilnika o tehničkim pregledima. Sam objekat mora da ispunjava norme koje su propisane, kao na primer širina kanala, dužina linije... to su stvari koje se generalno podrazumevaju To se sve radilo i ranije, ali kada je uveden pravilnik, nastao je problem. Ima tu super tehničkih pregleda, ali nemaju papire 1/1 - rekao je referent tehničkog pregleda Aleksandar Bovan, čija firma i dalje radi i dodaje da se sa izmenom pravilnika poboljšale stvari što se tiče tehničkog pregleda i sigurnosti automobila na putu i otkrio šta se to konkretno promenilo:

- Izmenjene su stavke što se tiče gasova. Nekada je bila važna registracija vozila, a sada je važna proizvodnja, tako da su se ove prvobitne stvari oko gasova stišale, jer automobil je ulazio u teorije norme koje su propisane i generalno automobili prolaze. Po novom su uvedene kamere tokom tehničkih pregleda, sve se nadgleda, mi isto radimo sa kamerama, iako radimo po starom - rekao je Bovan i dodao da se vozači takođe raspituju za novi pravilnik:

- Raspituju se, ali u suštini sve je ostalo isto što se tiče pregleda, ali neki ljudi ne razumeju da ne smeju da kasne zato što su svi termini pregleda popunjeni, zato što je dosta tehničkih prestalo sa radom i onda se napravi mala gužva, odnosno kada kasne pet minuta i ne mogu da naprave termin, tu nastaje problem, ali uglavnom prolaze svi pregledi. Dosta njih se priprema za tehnički kako i treba, ima ljudi koji ne vode računa o automobilu, ali oni ni ne dođu do tehničke linije - rekao je referent tehničkog pregleda i dodaje da je njegova firma poslala zahtev za polaganje za licencu:

- Moramo da čekamo na polaganje, a do tada radimo sve po novom pravilniku, pripremamo tehnički. Potom čekamo polaganje, dobijemo licencu i nastavljamo sa radom sa izmenjenim pravilnikom - rekao je Aleksandar Bovan.

