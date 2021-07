DR ŠEKLER O TREĆOJ DOZI I KOMBINACIJI RAZLIČITIH VAKCINA: Ne bih da ispadnem baba Vanga, javljam se kao dobrovoljac!

Egzit je završen, provoda po splavovima će izgleda i dalje biti. Krizni štab bi trebalo 1. avgusta da dâ preporuku građanima o trećoj dozi vakcine protiv koronavirusa.

Prema rečima premijerke, Nacionalno telo za vakcinaciju će do 23. jula dati svoje mišljenje Kriznom štabu o trećoj dozi, posle čega će Krizni štab dati preporuku.

Doktor Milanko Šekler sa Veterinarskog instituta u Kraljevu rekao je da razmišlja o trećoj dozi vakcine mesecima i da je to pominjao među prvima, još u martu.

"Pominjao sam u tom smislu da oni koji su primili vakcinu i dokazano je da su bili areaktivni, ne možemo dokazati da je njihov organizam nakon dve doze stvorio ikakav nivo antitela, predlagao sam da se dozvoli i treća doza, odnosilo se na starije pojedince, muškarce, kod kojih je imunološki sistem oslabljen da je reakcija na vakcinu mnogo slabija nego kod ljudi prosečnih godina i prosečnog zdravlja", napomenuo je Šekler.

Sada kada pričamo o trećoj dozi, govorimo o pojačanju zaštite, da učinimo zaštitu boljom i dugotrajnijom.

"Iz mog iskustva, uvek je bolje kombinovati vakcine, dati različite vakcine, ako je moguće sa različitim sojevima, a ako nije moguće – sa različitim platformama", podvukao je Šekler.

"Ja sam to govorio i pre Nove godine. Pouzdano kažem iz višedecenijskog iskustva, sigurno je bolje da se uradi kombinacija", istakao je Šekler.

"Taj datum – 23. jul je sutra, kratak je period, ima puno rezultata u svetu, ima država koje su tek počele da daju treću dozu, posle Sinifarma su Bahrein i Emirati davali ili Fajzer ili Asdtra-Zeneku, da vidimo šta su dobili kombinacijama i da se onda sve to stavi na sto", predložio je Šekler.

Smatra da treba da se vide rezultati i naše studije o efkasnosti vakcina – da vidimo šta smo dobili od vakcine, koliki je procenat zaraženih i koliko je njih bilo hospitalizovano, kakve su simptome imali od pojedinih vakcina, pa da se onda sve to stavi na sto.

Šekler kaže da ne treba bežati od kombinacije vakcina.

"Ako se nemaju podaci o tome, i klinička studija o tome, javljam se da bude dobrovoljac i da nađem 50 ljudi da se ispita kombinacija dve vakcine, primio sam Sinofram i naći ću 50 ljudi da sada prime neku drugu pa da ispitamo reakciju", kaže on.

Iako deluje komplikovano, imamo dovoljno kapaciteta za tako nešto, istakao je Šekler.

Koje vakcine možemo kombinovati

Šekler kaže da ima stav prema tome, ali nema dokaze za to, svi trenutno rade na kombinaciji.

"Ubeđen sam da oni koji su primili Sinofarm, sada treba da prime vektorsku platformu, potrebna je samo jedna, ne dve doze, ali nemam dokaz", navodi Šekler.

"Ne bih voleo da ispadne da sam baba Vanga, voleo bih da se to potvrdi, siguran sam da oni koji su primili jednu platformu vakcine, treba da prime drugu platformu, možda stavim na papir", rekao je Šekler.

Prema njegovim rečima, vakcinacijom ništa ne možete da izgubiti, a možete mnogo da dobijete – da se osećate normalnije i slobodnije.

"U svakom slučaju, posle ovolike priče i iznošenja činjenica, nema potrebe za pritiskom, niko nikog neće da juri i da mu uvrće ruke", kaže Šekler.

Poručuje da je uloga medija ogromna pa bi trebalo što više emisija sa iskustvima ljudi koji su preboleli koronu i iskustva ljudi koji su vakcinisani a zaraženi.

"Treba saslušati žive ljude koji su jurišali na bunkare, iskustva onih koji su se zarazali – vakcinisani i nevakcinisani – da se vidi razlika pa da se neki konačno opredele za jedni pravi put produženje života", zaključio je Šekler.

Principe Egzita primeniti i na druga slavlja

Šekler je, govoreći o Egzitu i žurkama, rekao da je Egzit izgledao onako kako je izgledao sveke godine osim prošle godine.

"Ako epidemiološki gledamo, principi koji su uspostavljeni pre organizacije Egzita i ono što je dogovreno sa organizatorom bilo je sasvim korektno i ako je to poštvano na način da su unutar koncerta mogli da budu samo vakcinisani, ili sa negativnim testom, ili sa potvrdom da su preležali bolest – onda mislim da, bez obzira na ogromnu gužvu, rizici zaražavanja bi trebalo da su jako mali", rekao je Šekler.

Slični ogledi pod sličnim uslovima su vršeni širom Evrope i pokazali su da, ukoliko se primenjuju ovi principi, ili čak samo testiranje, udeo novozaraženih u tim uslovima je potpuno zanemarljiv, istakao je Šekler.

Kaže da je čudno zašto se isti principi sa Egzita ne primenjuju za slične lokacije, organizatore sličnih događaja u manjim obimima, na splavovima i noćnim klubovima.

Zašto je problem, kaže Šekler, da naložite i vlasniku da može unutar svog lokala da primi samo vakcinisane ili dokumentovano prebolele ili sa negativnim testom?

"Kada bi se to tako radilo, rizici od zaražavanja bi bili mininalni. U uslovima gde postoji ograničenje kapaciteta, da se nose maske, da je dobro ventilirana prostrija, to je podložno nepoštovanju i teško proverljivo", istakao je doktor.

Smatra da bi bilo mnogo jednostavnije principe Egzita primeniti na događaje gde će biti prisutno nekoliko stotina ljudi.

Naveo je primer Beča, gde da biste popili kafu, morate da imate test da ste negativni, a imate punktove u svakoj drugoj ulici za testove koji su besplatni. Ako treba da odete kod frizera, u teretanu, restoran, lokal potreban vam je negativan test. Podseća da Austrija ima mali broj novozaraženih, a procenat vakicinisanih je manji nego kod nas.

"Ja sam to stalno javno govorio, raspravljao sam s nekim pravnicima, postavilo se pitanje o ljudskim pravima i vakcinaciji. Neke sede glave, pravnici su mi rekli da kada se to dobro pogleda, ti zakoni, da to nije tačno i da kada se sukobe dva lična prava, ide se u korist onog koje ima veću društvenu korist i manju štetu", objasnio je Šekler.

Mnogo je veća korist ako je neko vakcinisan i da ima veću dobrobit u svom okruženju, nego onaj ko nije, kaže on.

Smatra da organizator svadbe treba da pozove koliko god hoće ljudi, ali je uslov da mu dođu vakcinisani, preboleli kao i oni sa testom.

"Imamo svi prava, i vakcinisani i nevakcinisani", ukazao je doktor.

(Kurir.rs/RTS)