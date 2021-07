OZBILJNO UPOZORENJE STRUKE: Ljudi, nemojte se dvoumiti, svaki dan može biti poguban za vas i vaše najmilije!

Iako se zbog agresivnih nastupa antivaksera stiče utisak da je u Srbiji veliki broj protivnika vakcinacije protiv koronavirusa, istraživanje koje su sproveli Ipsos i Laboratorija za istraživanja individualnih razlika Filozofskog fakulteta u Beogradu pokazuje da čak 31 odsto građana još uvek nije doneo definitivnu odluku!

Među njima, zanimljivo je, čak ima najviše onih koji kažu da će se verovatno vakcinisati, ali se i dalje kolebaju, jer mahom čekaju da se uvere u efikasnost i bezbednost vakcina. Sagovornici Kurira ističu da se za šest meseci, koliko traje masovna imunizacija u Srbiji, pokazalo da vakcine praktično nemaju nikakve kontraindikacije, da su izuzetno važne u spasavanju života, te da nemamo više vremena za čekanje! Samo cepivo može ublažiti udar četvrtog talasa i sprečiti pune bolnice i smrt.

foto: Shutterstock

Prema podacima iz reprezentativnog uzorka punoletnih građana, koji su prikupljeni u aprilu, a zatim i u maju 2021, raste broj građana koji su se vakcinisali ili prijavili za vakcinaciju (53 odsto u maju u odnosu na 44 odsto u aprilu). Međutim, veliki broj ljudi - 31 odsto u nevakcinisanoj opštoj populaciji, odnosno oko 60 odsto u nevakcinisanoj populaciji do 30 godina još uvek nije donelo definitivnu odluku.

Posmatrajući opštu populaciju, građani tvrde da im je važno da se vakcina pokaže kao bezbedna i kao efikasna u zaštiti protiv kovida 19 (17 odsto), ali bi im pomoglo da donesu odluku da se vakcinišu i ako im to preporuči zdravstveni radnik u kojeg imaju poverenja (15 odsto). Znanje o tome da će moći da putuju je u opštoj populaciji tek na četvrtom mestu po važnosti (11 odsto), dok je za mlade ljude, nakon bezbednosti vakcine (27 odsto), putovanje drugi najsnažniji podsticaj da se vakcinišu (19 odsto).

U opštoj populaciji, a posebno među mladima, znatan procenat ljudi veruje da je za njih vakcina jednako opasna ili opasnija od kovida 19, a čak više od polovine mlađih od 30 deli taj stav (56 odsto).

foto: Ana Paunković

Epidemiolog dr Radmilo Petrović kaže za Kurir da nema mesta sumnji jer su vakcine danas toliko evoluirale da praktično nemaju nikakve kontraindikacije. Prečišćene su i usavršene, te se mogu primeniti u najširoj populaciji.

Zahuktava se Novih 125 obolelih U Srbiji je za 24 sata, od 8.868 testiranih, registrovano 125 novozaraženih koronom, a umrla je jedna osoba. Na respiratorima su četiri pacijenta.

- Ljudi mogu da razumeju da su nekada postojali telefoni sa žicom, ali da je tehnika napredovala i da sada imamo mobilne telefone. Međutim, oni nekako i dalje ne mogu da prihvate da se to isto desilo i s vakcinama. Neprihvatljivo je razmišljanje da je rizik od kovida manji od rizika od vakcina. Vakcine ne daju, maltene, nikakve neželjene reakcije, dok smo videli da su od koronavirusa umirali i mladi. Nevakcinisani, takođe, i dalje mogu da do respiratora i smrti dovedu one koji su slabijeg imunog odgovora. Oni koji se razmišljaju da li da se vakcinišu moraju da budu svesni da mogu da ugroze svoju okolinu, svoje najbliže - smatra dr Petrović i dodaje da vremena za čekanje više nema:

- Vakcina je jedina mera koja je efikasna protiv novog udara korone. Bez obzira na to koji je soj u pitanju, vakcina štiti u većem broju slučajeva od infekcije i u skoro 100 odsto slučajeva od smrti. To su deluks proizvodi. Kontrola je deset puta stroža nego za druge lekove. Iza nas je šest meseci iskustva u imunizaciji. Na toliko miliona datih vakcina u svetu nije zabeležen nijedan smrtni slučaj. Zar to nije dovoljno?!

Mišljenje Oko 35 odsto građana podržava obaveznu vakcinaciju U navedenom istraživanju utvrđeno je da 34 odsto građana smatra da bi trebalo da vakcinacija bude obavezna za sve, a 15 odsto da bi trebalo da bude obavezna za određene grupe, i to prvo za medicinske radnike, a onda i za radnike u ustanovama socijalne zaštite, prosvetne radnike, radnike u sektoru usluga i korisnike kolektivnih smeštaja.

Vakcinacija i bez zakazivanja Punktovi širom zemlje Za vakcinaciju se građani Srbije mogu prijaviti pozivom kontakt-centra 0800 222 334 od ponedeljka do petka od osam do 20 časova ili preko portala E-uprave imunizacija.euprava.gov.rs. Vakcinacija je moguća i bez zakazivanja u domovima zdravlja i ambulantama.

ČINJENICE Vakcinisani ili se prijavili po uzrasnim kategorijama Uzrast Procenat 18-29 20 30-39 29 40-49 43 50-64 53 65+ 66 * april 2021. Ipsos i Laboratorija za istraživanja individualnih razlika Filozofskog fakulteta u Beogradu

Šta bi podstaklo mlade da se vakcinišu 27 odsto - Da se uvere na primeru drugih sugrađana koji su primili da je vakcina bezbedna 19 odsto - Da znaju da će da putuju u inostranstvo s potvrdom o vakcinaciji 17 odsto - Da se uvere na primeru drugih sugrađana koji su je primili da vakcina zaista gradi imunitet

ČINJENICE Da li se više plaše vakcine ili kovida foto: Zorana Jevtić 63 odsto građana opaža da je rizik od kovida 19 nešto ili mnogo viši od rizika od vakcine 23 odsto smatra da je rizik od kovida 19 otprilike isti kao rizik od vakcine 14 odsto građana opaža da je rizik od vakcine nešto ili mnogo viši od rizika od kovida-19 56 odsto mladih veruje da je za njih vakcina podjednako rizična ili rizičnija od bolesti

ČINJENICE Mogući podsticaji za mlade - vaučeri za putovanja u zemlji i inostranstvu - lutrija sa primamljivim nagradama (npr. u kriptovaluti) - pristup koncertima, festivalima i utakmicama - pravo korišćenja kolektivnog smeštaja (npr. studentskih domova) - mogućnost da se uživo prisustvuje predavanjima na fakultetima