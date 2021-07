ŠTA UKAZUJE NA MOGUĆNOST DA SE ZGRADA URUŠI: Obratite pažnju na pucanja, pukotine, prozore koji se ne zatvaraju

Miloš Hranisavljević, građevinski inženjer, kaže da bi odgovor o razlogu urušavanja zgrade u Vidovdanskoj ulici u Beogradu trebalo potražiti i u projektu i kod izvođača.

Napominje da postoji niz događaja koji prethode takvom urušavanju. Ističe da ako investitor ne obezbedi temeljnu jamu, dobija jeftiniji objekat, jer taj deo radova predstavlja značajan deo celokupne investicije.

Firma Miloša Hranisavljevića učestvovala je u projektovanju i izvođenju mnogih građevinskih poduhvata u Beogradu. Gostujući u Beogradskoj hronici rekao je da je vrlo teško dati ocenu razloga urušavanja zgrade u Vidovdanskoj ulici.

"Problem je kompleksan, jer treba potražiti odgovore i u projektu i u izvođaču, da li je sledio sve što je projekat naložio da se radi", ističe Hranisavljević.

Foto: Kurir televizija

Kako je saopšteno, Građevinska inspekcija utvrdila je da izvođač radova nije izveo obezbeđenje temeljne jame u skladu sa odobrenim projektom. Na pitanje šta investitor dobija time što ne obezbedi temeljnu jamu, Hranisavljević navodi da je odgovor vrlo prost.

"Dobija jeftiniji objekat, jer ovaj deo radova predstavlja značajan deo celokupne investicije. Svako pokušava da izvede minimum radova koji je potreban. Ako je to utvrđeno, ili neki deo nije odrađen u potpunosti, ili nije urađeno savesno", kaže Hranisavljević.

Napominje da građevinska inspekcija upoređuje projekat sa stanjem izvođenja radova.

"To su pucanja, pukotine u zgradi, pucanje pločica, kanalizacionih i vodovodnih cevi, da prozori ne mogu lepo da se zatvore, to sve ukazuje da može da dođe do oštećenja", kaže Hranisavljević.

"Sve se završi na izvođaču"

Smatra da se sve završi na izvođaču.

"On mora da ima iskustvo, stepen edukacije, da može takav objekat da izvede i da primeni još mera koje nisu obuhvaćene projektom. I u svetu to još nije mnogo zastupljeno, da se vrši i oskultacija temeljne jame, da se vrše merenjem ukoliko dođe do nekog pomeranja da se zna da se nešto dešava i da se predupredi ovako nešto", napominje Hranisavljević.

Ne zna, napominje, da li je to rađeno na projektu u Vidovdanskoj.

"Na veoma ozbiljnim i značajnim objektima je projektom to predviđeno. Moja kompanija i kada to nije projektom dato vrši takve radove da bismo sačuvali sebe i druge okolne objekte", dodaje Hranisavljević.

Kiša neće, kaže, otežati ništa i zatrpavanje temeljne jame je jedina mera kako bi se sprečio.

"Ovo je jedina mera kako bi se sprečilo, što ne znači da će kada se zatrpa temeljna jama stati sa deformacijama u okolnim zgradama, ali sigurno neće doći do deformacija kao prilikom kopanja", navodi Hranisavljević.

Ovako nešto se, dodaje, dešava.

"Projekat daje odgovor na sva pitanja kako da se radovi izvedu, ali same informacije koje su polazna tačka projekta nisu dovoljne. Najbitnija su geomehanička istraživanja i često investitori taj deo preskaču da bi budžet bio što manji, jer se nešto pretpostavlja. Ulazni podaci bi trebalo da budu verifikovani i pravi", kaže Hranisavljević.

Zgrade se svuda urušavaju, nismo mi izuzetak, zaključio je Hranisavljević.

(Kurir.rs/RTS)