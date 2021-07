SVAKO DRUGO VOZILO NE PRELAZI TEHNIČKI: Vozači imaju rok od 3 dana da isprave nedostatke ili plaćaju DODATNI CEH od 6.000 dinara

Termin za tehnički pregled vozila čeka se i po nedelju dana, a gužve su napravili takozvani povratnici.

To su vozači koji padnu na proveri ispravnosti auta i imaju rok od tri dana da otklone nedostatke kako ne bi ponovo plaćali pregled. A takvih je više od polovine. Neki se vraćaju i više puta. Na pojedinim beogradskim linijama dolazi i do verbalnog sukoba ove dve kategorije vozača oko termina. Većim gužvama doprinosi i duže trajanje provere koja traje od 50 minuta do sat vremena, a negde i duže.

Takva situacija je od 6. jula kad je počela primena novih pravila i snimanje kompletnog toka pregleda što je znatno usporilo čitav proces. Vozači u najvećem broju slučajeva padaju zbog sitnijih nedostataka kao što su neispravan migavac na retrovizoru, treće stop svetlo, zadnji brisač ili nedostatak tečnosti za šoferšajbnu. Stručnjaci ističu da je značajno da vlasnici na svojim vozilima sami poprave sve vidljive mane pre nego što dođu na proveru da se ne bi vraćali više puta. Siniša Todorović, koji radi na jednoj beogradskoj tehničkoj liniji, ističe da se kod njih na termin uglavnom čeka od četiri do sedam dana.

- Mnogi žele da dovezu vozilo i da ostave na čekanju, ali to ne prihvatamo. Moramo da obezbedimo termine za povratnike i to je stvorilo gužve. Teško je uklopiti one koji dolaze na prvi put zakazan pregled sa povratnicima koji imaju rok od tri dana za popravku da ne bi plaćali ponovo pregled 6.000 dinara. Tu često bude problematičnih situacija i dolazi do verbalnog sukoba - objašnjava Todorović.

Naglašava da se u proseku polovina vozila vrati kao neispravna da popravi nedostatke, a oko 30 odsto njih to uspe i da uradi u tom roku. Navodi da je bilo situacija da dođu posle sedam-osam dana i bune se zašto moraju da plaćaju ponovo.

- Stalno zovu da pitaju šta treba da bude ispravno da bi prošli, kažemo im da sve što postoji na vozilu mora da bude pregledano. Sve što i sami vide treba da poprave pre nego što dođu - ističe Todorović.

Rok od 30 dana Todorović naglašava da vozači ne treba da čekaju poslednji trenutak za dolazak na tehnički pregled: - Tako je jedna žena zvala dan pre isteka registracije i žalila se što ne možemo da je primimo jer ne zna šta će da radi. Svi mogu da obave tehnički 30 dana pre isteka registracione nalepnice, a to je sasvim dovoljno da isprave i nedostatke ukoliko se utvrdi da ih ima.

Milan Stevanović prošao je kroz svojevrsni pakao na tehničkom pregledu u jednom manjem mestu u Srbiji jer je čitav proces koji uključuje i vraćanje vozača da popravi nedostatke kod majstora trajao šest sati. Kako Stevanović ističe, na istoj stanici već poslednjih desetak godina radi proveru ispravnosti i nikada nije bilo nikakvih problema jer je auto u odličnom stanju i redovno ga održava.

- Došao sam u 8.30, a završio u 14.30 i za to vreme su me više puta slali kod majstora da popravljam određene nedostatke. Prvo su ustanovili da nema tečnosti za stakla. Kad sam to ispravio i vratio se, utvrdili su da na zadnjem sedištu nema trećeg naslona za glavu u sredini, što retko koji auto ima. I taj problem sam rešio. Zatim su mi rekli da nije dobar broj na motoru i pitali da li sam ga menjao. Bio sam potpuno iznenađen, ali su brzo zaključili da je sve u redu - kaže Stevanović.

Kad je na kraju ušao na liniju, napravili su izveštaj da brisač na zadnjem retrovizoru nema pun hod, da prednji farovi nemaju maglenke i da ne radi treće stop svetlo na zadnjim vratima. Otišao je odmah da sve popravi. Kako ističe, majstori su mu rekli da maglenke nisu ni predviđene fabrički za njegov auto, ali i to je uradio i vratio se istog dana na ponovnu proveru i konačno prošao tehnički.

Biće bolje kad se ljudi naviknu

Vlada Marinković iz Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda ističe da vozači moraju da shvate da ako dođu na tehnički sa neispravnim autom - neće proći.

- Tačno je da uglavnom padaju na manjim nedostacima, ali kontrolori uz svu dobru volju ne smeju da puste vozilo koje je neispravno. Sve nedostatke koje vozači i sami vide treba da otklone pre dolaska na pregled - kaže predsednik NATEP-a.

Dodaje da trenutno ima oko 1.000 linija koje rade i ocenjuje da će se situacija i po pitanju gužvi i navikavanja ljudi na nove uslove tehničkog vrlo brzo stabilizovati.

- Već je bolje nego što je bilo na početku - kaže Marinković.

(Kurir.rs/Novosti)