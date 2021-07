ZA ROĐENJE BEBE 5.000 €: Država stimuliše natalitet, evo na koju decu će se odnositi i koliko bi podsticaji mogli da iznose

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je izmenu zakona za trudnice i porodilje i značajno povećanje podsticaja za novorođenčad! Ako je suditi po najavama sa današnjih jednokratnih 100.000 dinara, odnosno oko 900 evra za rođenje prvog deteta, mame i tate u Srbiji bi mogli da očekuju davanja i do 5.000 evra za rođenje deteta.

Vučić je najavio da će Srbija biti "najjača zemlja u Evropi po stopama stimulacije rađanja".

- Ići ćemo sa izmenama zakona i olakšaćemo trudnicama i porodiljama mnoge stvari, a ići ćemo i sa velikim i značajnim uvećanjem iznosa za rađanje dece - za prvo, drugo, treće i četvrto dete - rekao je Vučić gostujući na televiziji Pink.

Inače, aktuelna davanja za roditelje ili kako je u narodu poznatiji "roditeljski dodatak" za prvo dete iznosi 100.000 dinara i isplaćuje se jednokratno. Gledajući najavu povećanja, jednokratna isplata bi bila uvećana za više od 4.000 evra.

Trenutno se u Srbiji samo za rođenje prvog deteta novac isplaćuje jednokratno, odnosno u celom iznosu, dok se za drugo, treće i ćetvrto dete isplaćuje u ratama. Rođenje petog deteta zakon ne prepoznaje i za njega ne postoje davanja, osim u određenim ekstremnim okolnostima.

Roditeljski dodatak za treće i četvrto dete se isplaćuje jednom mesečno u roku od 10 godina nakon rođenja deteta, što znači da dete dobija mesečno po 12.000, odnosno 18.000 dinara do detetovog 10. rođendana.

Šta dobija peto dete?

Dakle, ako je sudeći po najavi predsednika Srbije, da će do 5.000 evra dobiti svako novorođeno dete, "prvo, drugo, treće i četvrto", to bi moglo da znači da roditelji i dalje neće dobijati podticaj od države za peto dete. Ni aktuelni zakon o finansijskoj podršci porodicama ne predviđa tu meru.

Za peto dete po rođenju, ovo pravo se može ostvariti ukoliko neko od prethodno rođene dece umre po rođenju i za njega nije ostvareno pravo na roditeljski dodatak. Tada država isplaćuje isti iznos kao za četvro dete.

Drugo dete primalo bi više do sadašnjih 2.000 evra?

Najavljene mere donele bi veliki podsticaj i za drugorođeno dete. Do sada su roditelji za drugo dete dobijali 240.000 dinara, odnosno oko 2.000 evra, i to u ratama, a prema Vučićevim najavama, pomoć bi prema novoj odluci bila mnogo veća. Ipak, ostaje da se vidi da li će se i za drugo dete davati podsticaj od najavljenih 5.000 evra ili će u pitanju biti neka druga suma. To će se znati kada resorno ministarstvo za brigu o porodici i demografiju iznese konkretne predloge.

Šta za treće i četvrto dete?

Prema sadašnjem zakonu, za treće dete roditelji dobijaju 1.440.000 dinara u 120 mesečnih rata po 12.000 dinara, dok za četvrto dete dobijaju 2.160.000 u 120 mesečnih rata po 18.000 dinara mesečno. To je mnogo više od najavljene sume od 5.000 evra, pa ostaje nedoumica da li bi se podsticaj od najavljenih 5.000 evra odnosio i na treće i četvrto dete ili bi on bio veći.

Ali, sa druge strane i dalje ostaje nepoznanica kako će i kada najavljena mera biti realizovana. Ono što se trenutno zna iz predsednikovih izjava je to da su nove mere neophodne jer je kako kaže "stopa nataliteta obrnutno proporcionalna rastu životnog standarda".

Znamo i to da je Vučić od resornog ministarstva za brigu o porodici i demografiju dobio konkretne predloge o ovoj temi.

Inače, stopa nataliteta u Srbiji je smanjena. I sam predsednik je u prethodnom periodu upozoravao da je ovo gorući problem. Samo u maju ove godine umrlo je 10.525 ljudi, a rodilo se 4.762, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prošle 2020. godine je u Srbiji više ljudi umrlo nego što se rodilo, odnosno umrlo je 116.850 lica, a rodilo se 61.692. Dolazimo do brojke da je umrlo 55.158 ljudi, te da smo izgubili čitav jedan grad veličine Užice, Valjeva ili Vranja.

